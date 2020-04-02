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Без карантинных мер коронавирус может убить 40 млн человек за год – ученые

Без карантинных мер коронавирус может убить 40 млн человек за год – ученые
Коронавирус может привести к смерти около 40 миллионов человек в 2020 году, если власти не будут вводить социальное дистанцирование. К таким выводам пришли ученые из Императорского колледжа Лондона, передает South China Morning Post.
Они сделали математическое моделирование , которое включало несколько сценариев, на основе данных о возрастных схемах социальных контактов и степени тяжести COVID-19. Получили такой результат:

1. Если никакие меры социального дистанцирования не будут приняты вообще, то болезнь может убить до 40 миллионов человек во всем мире;

2. Если люди сократят социальные контакты на 40%, а пожилые люди уменьшат свое взаимодействие на 60%, то количество жертв уменьшится вдвое – до 20 миллионов;

3. Если социальное дистанцирование будет осуществляться на ранней стадии и будет включать в себя сокращение 75% социальных контактов, то это может спасти 38,7 миллионов жизней.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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