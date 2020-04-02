Без карантинных мер коронавирус может убить 40 млн человек за год – ученые

Влада Некрасова

Коронавирус может привести к смерти около 40 миллионов человек в 2020 году, если власти не будут вводить социальное дистанцирование. К таким выводам пришли ученые из Императорского колледжа Лондона, передает South China Morning Post.Они сделали математическое моделирование , которое включало несколько сценариев, на основе данных о возрастных схемах социальных контактов и степени тяжести COVID-19. Получили такой результат:1. Если никакие меры социального дистанцирования не будут приняты вообще, то болезнь может убить до 40 миллионов человек во всем мире;2. Если люди сократят социальные контакты на 40%, а пожилые люди уменьшат свое взаимодействие на 60%, то количество жертв уменьшится вдвое – до 20 миллионов;3. Если социальное дистанцирование будет осуществляться на ранней стадии и будет включать в себя сокращение 75% социальных контактов, то это может спасти 38,7 миллионов жизней.