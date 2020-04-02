Благодарные итальянцы приготовили российским врачам борщ и посеяли раздор в сети

Вадим Карасев

Фото: https://www.facebook.com/alexander.semenov.737/posts/3023837154322517

Итальянцы решили устроить небольшой сюрприз для российских врачей, которые помогают им бороться с пандемией коронавируса, и приготовили борщ. Однако в сети их поступок вызвал неоднозначную реакцию: пока одни пользователи восхищались внимательностью итальянцев, другие начали спорить о том, к кухне какого народа принадлежит этот суп.

Фотографию опубликовал в Facebook россиянин Александр Семенов, специалист Роспотребнадзора, находящийся в Италии. На снимке видна небольшая табличка, на которой на русском и итальянском языках написано «Борщ. Извини, это первый раз». «Сегодня маленький праздник и огромный сюрприз для всех ребят», — подписал фотографию Семенов.

Многие пользователи посчитали поступок итальянцев трогательным. В комментариях борщ назвали знаком уважения и благодарности и красивым жестом. «Как приятно, когда искренне хотят порадовать», — отметила пользовательница по имени Анна Тихонова. Тем не менее, жест благодарности посеял раздор в сети.

В комментариях к посту Семенова отметились пользователи, которых поступок итальянцев возмутил. «Борщ — это украинское блюдо!!! Нужно было готовить щи!!!» — написала пользовательница с Украины по имени Ирэна Дроботун. Кроме того, после того, как писатель Александр Пелевин опубликовал фотографию Семенова в Twitter, несогласные с принадлежностью борща к русской кухне появились и там.

«Борщ — украинское блюдо. Ешьте ваш свекольник херов молча и не приплетайте сюда наш вкуснейший борщ!» — возмутился поступком итальянцев пользователь с ником Amen. «Борщ для украинцев! А вы жрите щи!» — рассердился @ukropster. В ответ на это другие пользователи указали на то, что борщ — это блюдо, которое готовят в большинстве кухонь государств Восточной Европы.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса.