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Цены на российскую нефть стали отрицательными

Цены на российскую нефть стали отрицательнымиФото: Matthew Brown / AP

Расчетные цены на российскую нефть, которые служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, достигли отрицательных значений. Об этом сообщает агентство Argus.

По данным агентства, котировка Argus fip Западная Сибирь 30 марта составляла минус 1007 рублей за тонну, а 31 марта — уже минус 1200 рублей за тонну. То есть, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превысили стоимость продажи нефти марки Urals в Европе.

Поскольку на значении формулы рассчитываются цены для многих участников внутреннего рынка, то такая ситуация застала их врасплох. В частности, беспокойство поставщиков вызывает вероятность того, что цены на сырье останутся низкими довольно долго. А это может сделать доходность продаж нефти в России нулевой или даже отрицательной, отмечает агентство.

Накануне сообщалось, что российская марка Urals, стоимость которой связана с маркой Brent, опустилась до 13 долларов. В последний раз на таких значениях она находилась еще в прошлом веке. В свою очередь, стоимость Brent в ходе торгов 1 апреля потеряла более четырех процентов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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