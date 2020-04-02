Чем «женские» чакры отличаются от «мужских»

Вадим Карасев

Многим известно, что чакры бывают «женскими» и «мужскими», но мы зачастую смутно представляем, о чем идет речь. Однако совместив работу мужского и женского, можно привлечь желаемое в жизни гораздо быстрее.

Чакры — центры силы, в которых сосредоточена жизненная энергия. Согласно учениям, существует 7 чакр известных нам, расположенных в ауре человека вдоль позвоночника от макушки головы до основания. Они отвечают за обмен энергии и информации, который происходит на тонких планах: астральном (через чувства), эфирном (через энергетику), витальном (через эмоции) и ментальном (через сознание). Кроме того, в энергетических центрах хранится вся информация, все мысли и чувства. Каждая чакра имеет свое название, свой цвет, свое назначение и даже пол.

Любая чакра характеризуется преимущественно «мужским» или «женским» типом энергии: в одних чакрах энергия плавная, легкая, эфемерная — женская, в других — напористая, густая, суровая — мужская. И мужчина, и женщина имеют полный набор чакр, но работают они по-разному. Открывая чакры и развивая их, можно изменить свою жизнь.

Мужские чакры

Сахасрара — фиолетовая чакра. Расположена в теменной области. Нет единого мнения о том, единая это чакра или мужская. Но с точки зрения энергетики ее относят преимущественно к мужским чакрам. Она отвечает за связь с космической энергией и Высшими силами, за получение важных сигналов и подсказок, за обретение сакральных знаний. Если она работает без сбоев, на человека снисходят озарение и просветление.

Вишудха — голубая чакра. Место нахождения — горло. Отвечает за самореализацию и успех. Это некий «голос» человека, позволяющий через слова или прямые действия донести свои идеи до всего мира. Чтобы горловая чакра работала бесперебойно, требуется духовная чистота, поэтому нельзя лгать и обещать невозможного.

Манипура — желтая чакра. Расположена в области солнечного сплетения. Область ее влияния очень велика. Манипура влияет на социальный статус, самоуверенность, саморазвитие и конкуренцию, а также на способность зарабатывать деньги и достигать поставленных целей. Работа над чакрой, ее развитие, позволяет справляться с любыми трудностями, принимать решения и отвечать за свои слова.

Муладхара — красная чакра. С санскрита переводиться как «основание» или «корень». Находится в основание позвоночника и отвечает за базовые потребности человека. Муладхара проявляет себя ярче всего, когда появляется страх. В ней рождается инстинкт самосохранения и способность выживать.

Женские чакры

Аджна — синяя чакра. Место расположения — лоб. Выступает центром женской интуиции и силы, наделяя интуитивным чутьем и даром предвидения. Если чакра работает исправно, помогает бороться с самообманом и не поддаваться иллюзиям, а также видеть больше, чем остальные, обращаясь к сути явлений.

Анахата — зеленая чакра. Находится в области сердца, отвечает за любовь, чувства, милосердие. Позволяет быть более гармоничным и спокойным, любить и быть любимым. Проработка этой чакры усиливает эмпатию, способность сопереживать и сострадать, чувствовать состояние другого человека.

Свадхистана — розовая чакра, расположенная ниже пупка. Отвечает за удовольствия и чувственность, что как раз различает мужчину и женщину. Под ее влиянием хочется телесных и душевных удовольствий: получит наслаждение от вкусной еды и приятных впечатлений. Чтобы сердечная чакра работала исправно, важно прислушиваться к себе и понимать свои желания.