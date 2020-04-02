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Что пишут в Телеграме: 2 апреля

Что пишут в Телеграме: 2 апреля

Ruposters подготовил обзор сообщений популярных Telegram-каналов о событиях, произошедших 2 апреля.

Президент Владимир Путин второй раз обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, несмотря на усилия врачей, которые "держат оборону от наступающей эпидемии", переломить ситуацию в столице не удается. Главу государства цитирует канал "Без комментариев".

Режим нерабочих дней продлевается до 30 апреля. Будут работать органы власти, аптеки, предприятия с непрерывным производством, магазины, медицинские учреждения.

Американская разведка подозревает Китай в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса на территории страны, пишет канал "Железный занавес". Ложные данные о распространении COVID-19, по версии Вашингтона, предоставляют также Иран, Россия, Индонезия и Северная Корея. В связи с этим американские аналитики некорректно моделируют поведение вируса.

"Ситуация была бы лучше, если бы Китай был более открытым. Сейчас очевидно, что задолго до того, как мир узнал о том, что Китай столкнулся с инфекцией, возможно, за месяц до этого, эпидемия была реальностью в Китае", — заявил госсекретарь США Майк Пенс.

США объявили настоящую войну наркоторговцам, пишет канал President Trump. Это произошло спустя всего неделю после того, как Вашингтон выдвинул официальные обвинения в наркоторговле президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его окружению. Президент, генпрокурор и министр обороны страны представили план масштабной военизированной операции в странах Латинской Америки с участием военных кораблей и вертолетов, самолетов-разведчиков и другой техники, применяемой обычно в военных конфликтах. Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что сейчас лучшее время для нанесения удара по всему рынку наркоторговли в западном полушарии, поскольку наркокартели несут убытки из-за пандемии коронавируса.

Китай объявил об окончании эпидемии коронавируса, и местные жители вновь бросились есть диких животных, пишет канал "Новости. Как есть". В частности, речь идет о летучих мышах, которые по одной из версий и стали источником заразы.

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Канал Hue рассказал о безответственном поведении столичного ресторатора Ильи Эстерова, который заразил коронавирусом врача, утаив свою поездку в Куршевель. Мужчина обратился к обычному участковому врачу, не предупредив о поездке за границу, в итоге она от него заразилась COVID-19. О том, что пациент на самом деле приехал из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, медик узнала из его соцсетей.

Лишь 27% городов России признаны комфортными для проживания, пишет канал "Домострой". Причем ситуация, согласно исследованию Минстроя и ДОМ.РФ, улучшилась, и теперь благоприятной среда считается в 299 из 1115 городов нашей страны. Для сравнения, в 2018 году доля комфортных городов составляла 23%. Основными критериями для положительной оценки считаются приоритет пешеходной доступности, возможность разнообразного досуга и минимизация временных затрат на дорогу до работы, разнообразие типов общественных пространств в городе, разнообразие доступной инфраструктуры.

Канал "Регионал" написал о проблемах борьбы с коронавирусом в российских регионах. В частности, Республика Коми вышла на второе место по числу случаев COVID-19 (первое уверенно занимает Москва). Там выявили 54 заболевших, причем 53 из них лежат в Эжвинской больнице Сыктывкара, сотрудник которой мог стать источником заражения. Недавно он вернулся из зарубежной поездки и сразу вышел на работу, проигнорировав требования о самоизоляции. Кроме того, Роспотребнадзор выступил с претензиями к властям Хабаровского и Камчатского краев, где с момента объявления пандемии не сделали ни одного теста на коронавирус. Позже стало известно, что глава Коми Сергей Гапликов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов ушли в отставку. 

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По материалам: uposters.ru

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