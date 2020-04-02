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Что смотреть онлайн 2 апреля. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 2 апреля. Расписание трансляций
. Каждый новый день карантина количество онлайн-трансляций увеличивается. Сегодня привычный уже список активных площадок пополнился спектаклями ростовского Театра 18+, питерского ТЮЗа имени Брянцева и концертом Светланы Сургановой. Что и где интересного в Сети – в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (2 апр) до 1:30 (3 апр) на сайте Play, транслирующем спектакли Метрополитен-оперы, будет доступна запись первой оперы Джона Адамса "Никсон в Китае" с узнаваемыми героями и точным воспроизведением деталей эпохи. Режиссер Питер Селларс.


увидеть запись балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" в постановке Патриса Барта. Дирижер Даниэль Баренбойм.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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Что смотреть онлайн 2 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 2 апреля. Расписание трансляций
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