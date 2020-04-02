Деловой климат России трансформируют по новым дорожным картам

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

Кабинет министров утвердил новый порядок формирования, мониторинга и контроля исполнения планов мероприятий по трансформации делового климата России. Речь идет о совершенствовании нормативной правовой базы для снятия регуляторных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности и содействия ускорению темпов роста инвестиций в отечественную экономику.

Соответствующее постановление Правительства РФ от 16 марта 2020 года № 286 «О совершенствовании механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» вступает в силу сегодня, 2 апреля.

Прежний единый план мероприятий заменен на отдельные «дорожные карты» по приоритетным направлениям деятельности. Для каждой из них определён курирующий заместитель председателя Правительства России и федеральный орган исполнительной власти.

Сферы регулирования, по которым разрабатываются и утверждаются планы, определит Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции по представлению Минэкономразвития.

При исполнении 80 процентов мероприятий планы подлежат обновлению по решению президиума Правительственной комиссии.

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