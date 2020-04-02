Дочь Анастасии Заворотнюк: «Хочется защитить сестренку от всего, уберечь»

Лидия Мартынова

Поклонники до сих пор не знают подробностей состояния звезды сериала «Моя прекрасная няня». Однако ее дочь Анна охотно делится своими размышлениями на отстраненные темы в Сети. На этот раз она рассказала о своем отношении к сестренке, которая родилась от Петра Чернышева.

До широкой известности Анастасия Заворотнюк проживала с супругом в США, которому подарила двоих детей: Анну и Майкла. А вот новому избраннику Петру Чернышеву родила дочь Милу. Сейчас звездная мама находится под наблюдением врачей, продолжая борьбу с онкологическим заболеванием. Воспитанием же годовалой девочки занимаются остальные члены семьи.

24-летняя Анна рассказала, что всегда чувствовала заботу Майкла, однако теперь испытывает ответственность перед малышкой. «Если я ощущаю брата, как мужское плечо и мне хочется рядом с ним чувствовать себя маленькой сестренкой, требующей защиты. А Мила это маленький ангелочек, моя принцесса, чувствую, что это моя младшая сестра и я за нее в ответе. Какая-то другая любовь, нежная, трепетная, даже с какой-то щемящей болью, так хочется ее от всего защитить, уберечь», — поделилась она в личном блоге.

Она также описала, с каким трепетом к ней относился брат в детстве, хотя он младше ее почти на пять лет. «Самое дорогое богатство это очень тесные, настоящие родственные связи, — уверена Анна. — Когда есть человек очень близкий тебе по духу, по крови. И не смотря на то, что Майк мой младший брат, я все равно чувствую в нем защиту и опору. В детстве мои дружеские чувства и любовь выражались в виде пинков, конечно же, но с какой страстью он бежал, когда меня за это хотели наказать и кричал: «Не трогайте мою Анечку! Я ее так люблю!». Это воспоминание для меня бесценно и очень дорого. Я была не права, могла его обижать, поскольку я была старшая и вредная сестра, но вместе с тем, я с такой теплотой и с такой любовью вспоминаю его маленького. Самое важное и самое главное, чтобы это отношение его ко мне прошло через всю мою жизнь».





Заворотнюк отметила, что Майкл всегда отличался философским складом ума. Девушка гордится братом, который в 19 лет старается сохранять самообладание в этот трудный для семьи период. «Он умел примирить нас, находил нужные слова, рассуждал очень грамотно, — описывала Анна. — Он очень чуткий, с очень тонкой душой. Очень болезненно воспринимает жизнь, а она порой наносит нам сильные потрясения. И тогда уже мне хочется его защитить от этих ударов судьбы. Он очень любит музыку, сам ее пишет, прекрасно играет на гитаре и сочиняет удивительные стихотворения».

Напомним, что, по слухам, Анастасия прибегла к помощи ЭКО. По мнению некоторых, именно подготовка к данной процедуре, которая включает прием гормональных препаратов, могла спровоцировать развитие злокачественного образования.

«ЭКО может стимулировать прогресс уже имеющейся в организме опухоли. Кроме того, не стоит забывать, что любая беременность — естественная или с помощью ЭКО — вызывает сильное изменение гормонального фона», — уточнила гинеколог-эндокринолог Наталья Валентинова.

Фото: Legion-Media, Instagram, архив пресс-службы