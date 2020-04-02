Дочь Анастасии Заворотнюк: «Хочется защитить сестренку от всего, уберечь»
До широкой известности Анастасия Заворотнюк проживала с супругом в США, которому подарила двоих детей: Анну и Майкла. А вот новому избраннику Петру Чернышеву родила дочь Милу. Сейчас звездная мама находится под наблюдением врачей, продолжая борьбу с онкологическим заболеванием. Воспитанием же годовалой девочки занимаются остальные члены семьи.
24-летняя Анна рассказала, что всегда чувствовала заботу Майкла, однако теперь испытывает ответственность перед малышкой. «Если я ощущаю брата, как мужское плечо и мне хочется рядом с ним чувствовать себя маленькой сестренкой, требующей защиты. А Мила это маленький ангелочек, моя принцесса, чувствую, что это моя младшая сестра и я за нее в ответе. Какая-то другая любовь, нежная, трепетная, даже с какой-то щемящей болью, так хочется ее от всего защитить, уберечь», — поделилась она в личном блоге.
Она также описала, с каким трепетом к ней относился брат в детстве, хотя он младше ее почти на пять лет. «Самое дорогое богатство это очень тесные, настоящие родственные связи, — уверена Анна. — Когда есть человек очень близкий тебе по духу, по крови. И не смотря на то, что Майк мой младший брат, я все равно чувствую в нем защиту и опору. В детстве мои дружеские чувства и любовь выражались в виде пинков, конечно же, но с какой страстью он бежал, когда меня за это хотели наказать и кричал: «Не трогайте мою Анечку! Я ее так люблю!». Это воспоминание для меня бесценно и очень дорого. Я была не права, могла его обижать, поскольку я была старшая и вредная сестра, но вместе с тем, я с такой теплотой и с такой любовью вспоминаю его маленького. Самое важное и самое главное, чтобы это отношение его ко мне прошло через всю мою жизнь».
Заворотнюк отметила, что Майкл всегда отличался философским складом ума. Девушка гордится братом, который в 19 лет старается сохранять самообладание в этот трудный для семьи период. «Он умел примирить нас, находил нужные слова, рассуждал очень грамотно, — описывала Анна. — Он очень чуткий, с очень тонкой душой. Очень болезненно воспринимает жизнь, а она порой наносит нам сильные потрясения. И тогда уже мне хочется его защитить от этих ударов судьбы. Он очень любит музыку, сам ее пишет, прекрасно играет на гитаре и сочиняет удивительные стихотворения».
Напомним, что, по слухам, Анастасия прибегла к помощи ЭКО. По мнению некоторых, именно подготовка к данной процедуре, которая включает прием гормональных препаратов, могла спровоцировать развитие злокачественного образования.
«ЭКО может стимулировать прогресс уже имеющейся в организме опухоли. Кроме того, не стоит забывать, что любая беременность — естественная или с помощью ЭКО — вызывает сильное изменение гормонального фона», — уточнила гинеколог-эндокринолог Наталья Валентинова.
Фото: Legion-Media, Instagram, архив пресс-службы