Доплата за вредность: Минздрав перепутал патологоанатомов с судмедэкспертами

Влада Некрасова

В Украине уже с 1 апреля повышена оплата труда медиков. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента по поводу предотвращения распространения в стране коронавирусной болезни.

В четверг, 2 апреля, Минздрав опубликовал перечень медработников, которым полагается доплата за работу в «коронавирусный» период. В список вошли экстренные медтехники, пульмонологи, инфекционисты, лаборанты, анестезиологи, радиологи, бактериологи, рентгенологи, вирусологи, семейные врачи, терапевты, педиатры, врачи других специальностей, которые заняты лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, а также паталогоанатомы, медсестры, медицинские регистраторы и водители скорой помощи.

В то же время в списке отсутствуют судебно-медицинские эксперты, хотя именно они будут проводить вскрытие большинства умерших от коронавируса или сопутствующих осложнений.

На это обратил внимание завотделом Одесского бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Яворский.

«Минздрав обнародовал перечень медработников, борющихся с COVID-19, которые будут получать дополнительные деньги. Не то, чтобы я хоть на мгновение сомневался в уровне компетентности этих людей; поэтому то, что я увидел, меня отнюдь не удивило. В этом перечне, как всегда, есть некий загадочный «врач-паталогоанатом» (вероятно, слово для проверки не «патология», а «патагония»). И, конечно же, о судебно-медицинских экспертах снова просто забыли. Если человек делает вскрытие, значит он патологоанатом, это же каждый знает!

Действительно, зачем судебно-медицинскому эксперту деньги? Пистолет дали, так и крутись, как хочешь … Стоп. Поправочка. Пистолета тоже не дали. Эй, МОЗ Украины, где наш пистолет?..", — прокомментировал специалист на своей странице в Fаcebook.

Он также уточнил, что полагает необходимым внести некоторые разъяснения по разграничению сфер компетенции судебно-медицинской и патологоанатомической служб.

Так, именно в судебно-медицинские, а не в патологоанатомические морги будут направляться все люди, умершие с подозрением на инфекцию вне больниц.

«Все умершие в больницах, но с телесными повреждениями, даже незначительными. Все, чья личность в больнице не установлена точно. Все, чей диагноз к моменту смерти не установлен. Все, чьи близкие высказывают претензии по качеству и объёму медицинской помощи. Как правило — все, прожившие в больнице менее суток. В общем — абсолютное большинство умерших. Со всеми этими смертями будут работать не патологоанатомы и тем более не „паталагоанатомы“. С этими трупами работаем мы, судебно-медицинские эксперты», — резюмирует Яворский.

Добавим, что в перечне, утвержденном приказом министра Степанова, также отсутствуют фельдшеры бригад скорой помощи. Возмутившиеся фельдшеры «скорой» Запорожья обратились к президенту В. Зеленскому.

Глава Минздрава ответил в Fаcebook: «…Возникло недоразумение — мне поступило немало сообщений, будто бы ни фельдшеров, ни водителей скорой там нет, так как не прописано отдельно. Эта информация не соответствует действительности. Для того, чтобы избежать недоразумений, к приказу внесут корректировки и пропишут это отдельно. Информация появится в течение дня на сайте Минздрава. Там будут перечислены абсолютно все категории, отдельно».

Что ж до судмедэкспертов — вопрос пока висит в воздухе.

Общеизвестно, что ранее Максим Степанов был главой Одесской ОГА. Возможно, в силу этого одесские СМИ сегодня сообщили о том, что жена нового министра здравоохранения, Наталия Степанова, в день его назначения на должность учредила и зарегистрировала в ближнем пригороде Одессы (по соседству со знаменитым рынком 7-й километр) медицинскую компанию «Бестздрав». Она будет заниматься, в частности, поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Одессе срочно закрыли одну из больниц и массово тестируют больных пневмонией на наличие коронавирусной инфекции.