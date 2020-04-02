Дженнифер Гарнер запретила Бену Аффлеку знакомить Ану де Армас со своими детьми

Вадим Карасев

Роман 31-летней Аны де Армас и 47-летнего Бена Аффлека становится все меньше и меньше похож на пиар-трюк в поддержку их нового фильма "Глубокая вода" (Deep Water): актеры не скрывают взаимную симпатию и проводят все свободное время вместе. По сведениям инсайдеров, влюбленный актер уже готов познакомить новую пассию со своими детьми, но их мама, 47-летняя Дженнифер Гарнер, пока не позволяет ему осуществить этот план.

Бен все понимает. Он сказал, что будет договариваться с Дженнифер и готовиться к встрече детей с Аной,— сообщил информатор.





Дженнифер Гарнер





Бен Аффлек и Ана де Армас

У Аффлека и Гарнер, напомним, трое детей: 14-летняя Вайолет, 11-летняя Серафина и восьмилетний Сэмюэл. Актеры расстались после десяти лет брака, но развод оформили далеко не сразу. После расставания и до сих пор Дженнифер и Бен вместе воспитывают детей, регулярно собираясь всей семьей. По словам инсайдеров, Гарнер не ревнует бывшего мужа к новой возлюбленной, наоборот, она рада тому, что он счастлив.

Джен действительно хорошо относится к Бену и Ане. Она считает его своим другом и хорошим отцом для детей. У нее счастливая личная жизнь, так что она просто рада за него сейчас,— утверждает инсайдер.

Около двух лет актриса встречается с американским бизнесменом Джоном Миллером, который, по слухам, уже готов сделать ей предложение руки и сердца.





Бен Аффлек





Ана де Армас