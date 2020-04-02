Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дженнифер Гарнер запретила Бену Аффлеку знакомить Ану де Армас со своими детьми

Дженнифер Гарнер запретила Бену Аффлеку знакомить Ану де Армас со своими детьми

Дженнифер Гарнер запретила Бену Аффлеку знакомить Ану де Армас со своими детьми

Роман 31-летней Аны де Армас и 47-летнего Бена Аффлека становится все меньше и меньше похож на пиар-трюк в поддержку их нового фильма "Глубокая вода" (Deep Water): актеры не скрывают взаимную симпатию и проводят все свободное время вместе. По сведениям инсайдеров, влюбленный актер уже готов познакомить новую пассию со своими детьми, но их мама, 47-летняя Дженнифер Гарнер, пока не позволяет ему осуществить этот план.

Бен все понимает. Он сказал, что будет договариваться с Дженнифер и готовиться к встрече детей с Аной,— сообщил информатор.


Дженнифер Гарнер


Бен Аффлек и Ана де Армас

У Аффлека и Гарнер, напомним, трое детей: 14-летняя Вайолет, 11-летняя Серафина и восьмилетний Сэмюэл. Актеры расстались после десяти лет брака, но развод оформили далеко не сразу. После расставания и до сих пор Дженнифер и Бен вместе воспитывают детей, регулярно собираясь всей семьей. По словам инсайдеров, Гарнер не ревнует бывшего мужа к новой возлюбленной, наоборот, она рада тому, что он счастлив.

Джен действительно хорошо относится к Бену и Ане. Она считает его своим другом и хорошим отцом для детей. У нее счастливая личная жизнь, так что она просто рада за него сейчас,— утверждает инсайдер.

Около двух лет актриса встречается с американским бизнесменом Джоном Миллером, который, по слухам, уже готов сделать ей предложение руки и сердца.


Бен Аффлек


Ана де Армас
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Казахстан ждет снижения ВВП на 0,9% в 2020 году
Казахстан ждет снижения ВВП на 0,9% в 2020 году
Бальбек прокомментировал отмену "пешего марша" в Крым
Бальбек прокомментировал отмену "пешего марша" в Крым
Стало известно о планах продлить нерабочую неделю
Стало известно о планах продлить нерабочую неделю
Эмин и «Сплин» устроят онлайн-концерты в Okko
Эмин и «Сплин» устроят онлайн-концерты в Okko
Дженнифер Гарнер запретила Бену Аффлеку знакомить Ану де Армас со своими детьми
Дженнифер Гарнер запретила Бену Аффлеку знакомить Ану де Армас со
Татьяна Тарасова опубликовала архивное фото с мужем
Татьяна Тарасова опубликовала архивное фото с мужем
Красная горка в 2020 году: какого числа справлять и что важно знать
Красная горка в 2020 году: какого числа справлять и что важно знать
Путин подписал закон об ограничении применения к бизнесу статьи об ОПГ
Путин подписал закон об ограничении применения к бизнесу статьи об ОПГ
Наличие блокпостов на въезде в Петербург опровергли
Наличие блокпостов на въезде в Петербург опровергли
Якубович рассказал о переборотом желании уйти из «Поля чудес»
Якубович рассказал о переборотом желании уйти из «Поля чудес»
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Волочкова обвинила экс-директора балета Мариинского театра в домогательствах
Волочкова обвинила экс-директора балета Мариинского театра в

Топ на сегодня

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд в ЛНР
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд
Лев Лещенко поблагодарил участников флешмоба "Надежда" за поддержку
Лев Лещенко поблагодарил участников флешмоба "Надежда" за поддержку
Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год
Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год

Еще по теме

Бен Аффлек сходил с детьми в церковь, пока Дженнифер Гарнер в отъезде
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек отменили развод?
Время для двоих: Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер вместе провели вечер без детей
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек с детьми в Лос-Анджелесе: новые фотографии намекают на беременность актрисы