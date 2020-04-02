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Дженнифер Энистон отказывала Брэду Питту в сексе девять месяцев

Дженнифер Энистон отказывала Брэду Питту в сексе девять месяцевДженнифер Энистон и Брэд ПиттФото: Kevin Winter / Getty Images

После начала отношений с голливудским актером Брэдом Питтом актриса Дженнифер Энистон отказывала ему в сексе в течение девяти месяцев. Об этом сообщает таблоид Mirror со ссылкой на источник из окружения артистов.

«Это было самое мудрое, что Дженнифер могла сделать. Представьте себе — сказать Брэду Питту ждать секса. Такого не было никогда в его жизни», — рассказал собеседник издания. По его словам, первый секс у пары произошел в День святого Валентина в 1999-м.

В январе Питта и Энистон заподозрили в секретных встречах. По словам друзей знаменитостей, бывшие супруги уже были на пяти свиданиях.

Питт и Энистон поженились в 2000 году в Малибу. Спустя пять лет они расстались. В 2014-м актер женился на Анджелине Джоли, однако в 2016 году актриса подала на развод.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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