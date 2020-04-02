«Единая Россия» призвала ввести особый порядок оплаты ЖКХ гражданам на период карантина

Вадим Карасев

«Единая Россия» совместно с Правительством РФ и Министерством строительства предложила ввести особый порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг и предоставления их в многоквартирных и жилых домах на период карантина граждан. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

, - заявил заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунальным хозяйством фракция «Единая Россия» подготовила ряд предложений, которые помогут гражданам пережить это трудное время.

, - сообщил Турчак.

В предложенном озвучено, что управлящие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами (ТКО) должны приостановить начисление пени за просрочку или неполную оплату счетов, а также оказывать неплатильщикам услуги в полном объеме. Наряду с этим планируется освободить граждан от необходимости проверки счетчиков.

, - отметил Андрей Турчак.

Озвученные предложения и меры назвала актуальными председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и поддержала решение направить их в Правительство РФ.