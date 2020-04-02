Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » «Единая Россия» призвала ввести особый порядок оплаты ЖКХ гражданам на период карантина

«Единая Россия» призвала ввести особый порядок оплаты ЖКХ гражданам на период карантина

«Единая Россия» призвала ввести особый порядок оплаты ЖКХ гражданам на период карантина

«Единая Россия» совместно с Правительством РФ и Министерством строительства предложила ввести особый порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг и предоставления их в многоквартирных и жилых домах на период карантина граждан. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

, - заявил заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунальным хозяйством фракция «Единая Россия» подготовила ряд предложений, которые помогут гражданам пережить это трудное время.

, -  сообщил Турчак.

В предложенном озвучено, что управлящие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами (ТКО) должны приостановить начисление пени за просрочку или неполную оплату счетов, а также оказывать неплатильщикам услуги в полном объеме. Наряду с этим планируется освободить граждан от необходимости проверки счетчиков.

, - отметил Андрей Турчак.

Озвученные предложения и меры назвала актуальными председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и поддержала решение направить их в Правительство РФ.

 

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Звезда сериала «Паромщица» Вадим Андреев: «Сын наконец-то помирился с женой!»
Звезда сериала «Паромщица» Вадим Андреев: «Сын наконец-то помирился с
При пандемии Москва помогает СКФО ИВЛ и тракторами
При пандемии Москва помогает СКФО ИВЛ и тракторами
Российский самолёт доставил из Китая в Эстонию маски, халаты и перчатки
Российский самолёт доставил из Китая в Эстонию маски, халаты
Вирусолог назвал условие спада заболеваемости COVID-19 в России
Вирусолог назвал условие спада заболеваемости COVID-19 в России
Еврокомиссия извинилась перед Италией за запоздалую реакцию на вспышку коронавируса
Еврокомиссия извинилась перед Италией за запоздалую реакцию на
В Минобороны ответили на «русофобские фейки» в итальянских СМИ
В Минобороны ответили на «русофобские фейки» в итальянских СМИ
Эксперт объяснил необходимость введения жестких мер из-за COVID-19
Эксперт объяснил необходимость введения жестких мер из-за COVID-19
Новак: В ближайшие недели ситуация на рынке нефти только ухудшится
Новак: В ближайшие недели ситуация на рынке нефти только ухудшится
Никуда не улетят! Титов призвал выпустить всех бизнесменов из СИЗО
Никуда не улетят! Титов призвал выпустить всех бизнесменов из СИЗО
Старт речных круизов в России переносят на лето
Старт речных круизов в России переносят на лето
Худшее позади? Распространение коронавируса в Испании начало снижаться
Худшее позади? Распространение коронавируса в Испании начало снижаться
Мясников написал главврачу больницы в Коммунарке «Будет смешно, если ты помрешь»
Мясников написал главврачу больницы в Коммунарке «Будет смешно, если

Топ на сегодня

В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ

Еще по теме

Турчак анонсировал ребрендинг ЕР
«Единая Россия» похвасталась «жахнувшими всех» результатами
Съезд «Единой России» пройдёт 22 декабря
Андрей Турчак стал сенатором от Псковской области