Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Еврокомиссия извинилась перед Италией за запоздалую реакцию на вспышку коронавируса

Еврокомиссия извинилась перед Италией за запоздалую реакцию на вспышку коронавируса

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принесла извинения Италии от имени Евросоюза за несвоевременную реакцию на вспышку коронавируса.

Открытое письмо чиновницы под названием "Прошу прощения, мы с вами" опубликовано в газете La Repubblica.

"Сегодня Европа мобилизуется вместе с Италией. Но так было не всегда. Следует признать, что в начале кризиса, столкнувшись с необходимостью дать совместный европейский ответ, слишком много кто думал только о своих национальных проблемах", — пишет фон дер Ляйен.

В конце своего обращения глава ЕК пообещала помощь Евросоюза наиболее пострадавшим от вируса странам, в первую очередь Италии. Так, Брюссель выделит до €100 млрд на поддержание экономики этих стран, а также предоставит гарантированные кредиты.

"Каждый евро, который все еще есть в годовом бюджете ЕС, будет потрачен на решение этого кризиса", — резюмировала фон дер Ляйен.

На прошлой неделе состоялась видеоконференция с участием представителей 27 стран-участниц ЕС по ситуации с коронавирусом в Европе. По итогам встречи была принята декларация, однако о конкретных мерах участникам договориться не удалось.

В Италии по-прежнему наблюдается сложнейшая эпидемиологическая ситуация, там зарегистрировано 110,5 тыс. случаев заражения и более 13 тысяч летальных исходов.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Звезда сериала «Паромщица» Вадим Андреев: «Сын наконец-то помирился с женой!»
Звезда сериала «Паромщица» Вадим Андреев: «Сын наконец-то помирился с
При пандемии Москва помогает СКФО ИВЛ и тракторами
При пандемии Москва помогает СКФО ИВЛ и тракторами
Российский самолёт доставил из Китая в Эстонию маски, халаты и перчатки
Российский самолёт доставил из Китая в Эстонию маски, халаты
Вирусолог назвал условие спада заболеваемости COVID-19 в России
Вирусолог назвал условие спада заболеваемости COVID-19 в России
Еврокомиссия извинилась перед Италией за запоздалую реакцию на вспышку коронавируса
Еврокомиссия извинилась перед Италией за запоздалую реакцию на
В Минобороны ответили на «русофобские фейки» в итальянских СМИ
В Минобороны ответили на «русофобские фейки» в итальянских СМИ
Эксперт объяснил необходимость введения жестких мер из-за COVID-19
Эксперт объяснил необходимость введения жестких мер из-за COVID-19
Новак: В ближайшие недели ситуация на рынке нефти только ухудшится
Новак: В ближайшие недели ситуация на рынке нефти только ухудшится
Никуда не улетят! Титов призвал выпустить всех бизнесменов из СИЗО
Никуда не улетят! Титов призвал выпустить всех бизнесменов из СИЗО
Старт речных круизов в России переносят на лето
Старт речных круизов в России переносят на лето
Худшее позади? Распространение коронавируса в Испании начало снижаться
Худшее позади? Распространение коронавируса в Испании начало снижаться
Мясников написал главврачу больницы в Коммунарке «Будет смешно, если ты помрешь»
Мясников написал главврачу больницы в Коммунарке «Будет смешно, если

Топ на сегодня

В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ

Еще по теме

Европарламент ратифицирует договор о выходе Великобритании из Евросоюза
Новая глава Еврокомиссии призвала Брюссель учить «язык силы»
Помпео и глава Еврокомиссии подтвердили нацеленность на тесное партнерство ЕС и США
Евросоюз на 30 дней запретит въезд на свою территорию