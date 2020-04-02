Еврокомиссия извинилась перед Италией за запоздалую реакцию на вспышку коронавируса

Вадим Карасев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принесла извинения Италии от имени Евросоюза за несвоевременную реакцию на вспышку коронавируса.

Открытое письмо чиновницы под названием "Прошу прощения, мы с вами" опубликовано в газете La Repubblica.

"Сегодня Европа мобилизуется вместе с Италией. Но так было не всегда. Следует признать, что в начале кризиса, столкнувшись с необходимостью дать совместный европейский ответ, слишком много кто думал только о своих национальных проблемах", — пишет фон дер Ляйен.

В конце своего обращения глава ЕК пообещала помощь Евросоюза наиболее пострадавшим от вируса странам, в первую очередь Италии. Так, Брюссель выделит до €100 млрд на поддержание экономики этих стран, а также предоставит гарантированные кредиты.

"Каждый евро, который все еще есть в годовом бюджете ЕС, будет потрачен на решение этого кризиса", — резюмировала фон дер Ляйен.

На прошлой неделе состоялась видеоконференция с участием представителей 27 стран-участниц ЕС по ситуации с коронавирусом в Европе. По итогам встречи была принята декларация, однако о конкретных мерах участникам договориться не удалось.

В Италии по-прежнему наблюдается сложнейшая эпидемиологическая ситуация, там зарегистрировано 110,5 тыс. случаев заражения и более 13 тысяч летальных исходов.