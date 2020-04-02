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Евросоюзу не понравился запрет для иностранцев на владение землёй в Крыму

Евросоюзу не понравился запрет для иностранцев на владение землёй в Крыму

Власти Евросоюза подвергли критике запрет России на владение земельными участками иностранным гражданам и компаниям в Крыму. В ЕС указ российского президента назвали нарушением международного гуманитарного права.

На российском интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о расширении перечня приграничных территорий.

Согласно документу, на приграничных территориях иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть земельными участками на праве собственности.
Уточняется, что в этот список были внесены 11 районов и 8 населённых пунктов (городов) Республики Крым и муниципальные образования Севастополя.

МИД ЕС раскритиковал указ российского президента.

В ЕС также считают, что подобный шаг Москвы — это навязывание российского гражданства на Крымском полуострове.

Полуостров Крым воссоединился с Россией в 2014 году, но западные и европейские страны, а также Украина считают это оккупацией. Они не признают Крым российским, хотя полуостров был присоединён к РФ волеизъявлением крымчан, проголосовавших на всенародном референдуме, который был проведен в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о Крыме окончательно закрыт, сообщает РИА Новости.

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По материалам: u-f.ru

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