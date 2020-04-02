#гадаемдома: три простых гадания на будущее, на деньги и на любовь

Вадим Карасев

Если вы хотите узнать ближайшее будущее, погадать на любовь или деньги, то необязательно брать карты или кофейную гущу. Есть простые способы гадания, которые можно использовать хоть каждый день.

В связи с пандемией нового вируса все чаще обсуждается вопрос, как пережить карантин и самоизоляцию. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают провести время с пользой и погадать на будущее, любовь или деньги. Простые гадания — самый распространенный способ самостоятельной ворожбы, ведь главное в них — не магический ритуал, а умение читать знаки судьбы.

Гадание на будущее

Возьмите несколько пуговиц разных цветов: 1 черную, 1 красную и 10 белых (или любого другого цвета). Практики советуют использовать маленькие пуговицы. Далее положите все пуговицы в левую руку, закройте глаза и загадайте волнующий вопрос или спросите о ближайшем будущем. После чего бросьте пуговицы перед собой и внимательно рассмотрите их расположение.

Первое, на что необходимо обратить внимание, — расположение черной и красной пуговок. Черная пуговица отвечает за неудачи и проблемы, красная — за успех, благополучие и исполнение желаний.

Простое гадание на деньги

— в вашей жизни много проблем, вероятно, вы сбились с пути. Чтобы изменить положение вещей, важно выйти из привычного круга, сделать что-то, не похожее на вас.— самые сложные испытания остались позади. Пришло время отпустить прошлое и подумать о будущем.— в скором времени вам окажут помощь. Скорее всего, она придет от влиятельного человека или близкого друга.— вам улыбается удача. Возможно, на сегодняшний день дела идут неважно, но в скором времени придут перемены к лучшему.— успех совсем близко. Но судьба требует приложить максимальные усилия для достижения желаемого.— недобрый знак, указывающий, что все проблемы идут от недоброжелателей.— вокруг вас много боли и разочарования, важно найти единомышленников — они помогут изменить жизнь к лучшему.— жизнь начала меняться к лучшему. Вам остается лишь придерживаться заданного направления.— судьба в ваших руках. Высшие силы позволяют исправить свои ошибки, взять себя в руки и изменить то, что вас не устраивает.

Возьмите купюры номиналом 50, 100, 1000, 2000 и 5000 рублей (за неимением настоящих подойдут распечатанные на принтере), а также 1 тонкая церковная свеча. Дождитесь вечера, зажгите свечу, разложите перед собой деньги и произнесите: «Духи богатства и процветания, вас зову, вас прошу. Пошлите мне подсказку». Затем перетасуйте купюры и, не смотря на них, уберите их под подушку. Как только свеча прогорит, отправляйтесь спать. Утром первым делом вытяните одну купюру, полагаясь на интуицию, и узнайте ее значение:

Как быстро погадать на любовь

— никаких весомых перемен в денежной сфере в ближайшем будущем не ожидается. Напротив, возможны крупные расходы или потеря прибыли.— в будущем не будет ощутимых проблем с деньгами. Купюра указывает на прирост средств, но вот исполнить свои материальные мечты вряд ли получится.— знак богатства, процветания и достатка. Удача в деньгах и успех в делах будут сопутствовать во всех начинаниях.

Погадать на любовь можно не отходя от телевизора. Произнесите вслух волнующий вас вопрос о своей личной жизни, а затем не глядя нажмите на любые попавшиеся кнопки на пульте. Ответом станет то, что будет идти на канале, на который вы случайно попадете:

— сферу любви ждут глобальные перемены, которые, скорее всего, приведут к лучшему.— любимый человек в скором времени обрадует вас.— из личной жизни исчезнет стабильность. Возможен новый роман.— грядут кардинальные перемены и неожиданные события.— ответом на вопрос станут реплики и диалоги партнеров. Прислушайтесь к ним, чтобы узнать предсказанную судьбу.— отношения стали однообразными, они больше не доставляют радости. Важно вдохнуть в них новые чувства, разжечь костер любви.— дурной знак, сигнализирующий об измене.

Получить развернутое предсказание можно, если попробовать интерпретировать слова персонажей или саму картинку на экране.