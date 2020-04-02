#гадаемдома: три простых гадания на будущее, на деньги и на любовь
Если вы хотите узнать ближайшее будущее, погадать на любовь или деньги, то необязательно брать карты или кофейную гущу. Есть простые способы гадания, которые можно использовать хоть каждый день.
В связи с пандемией нового вируса все чаще обсуждается вопрос, как пережить карантин и самоизоляцию. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают провести время с пользой и погадать на будущее, любовь или деньги. Простые гадания — самый распространенный способ самостоятельной ворожбы, ведь главное в них — не магический ритуал, а умение читать знаки судьбы.
Гадание на будущее
Возьмите несколько пуговиц разных цветов: 1 черную, 1 красную и 10 белых (или любого другого цвета). Практики советуют использовать маленькие пуговицы. Далее положите все пуговицы в левую руку, закройте глаза и загадайте волнующий вопрос или спросите о ближайшем будущем. После чего бросьте пуговицы перед собой и внимательно рассмотрите их расположение.
Первое, на что необходимо обратить внимание, — расположение черной и красной пуговок. Черная пуговица отвечает за неудачи и проблемы, красная — за успех, благополучие и исполнение желаний.
Черная пуговица в центре остальных — в вашей жизни много проблем, вероятно, вы сбились с пути. Чтобы изменить положение вещей, важно выйти из привычного круга, сделать что-то, не похожее на вас.
Черная пуговица находится дальше всех остальных — самые сложные испытания остались позади. Пришло время отпустить прошлое и подумать о будущем.
Черная пуговица лежит рядом с красной — в скором времени вам окажут помощь. Скорее всего, она придет от влиятельного человека или близкого друга.
Красная пуговица упала по центру — вам улыбается удача. Возможно, на сегодняшний день дела идут неважно, но в скором времени придут перемены к лучшему.
Красная пуговица упала вдалеке ото всех — успех совсем близко. Но судьба требует приложить максимальные усилия для достижения желаемого.
Пуговицы образовали крест — недобрый знак, указывающий, что все проблемы идут от недоброжелателей.
Пуговицы нарисовали круг — вокруг вас много боли и разочарования, важно найти единомышленников — они помогут изменить жизнь к лучшему.
Пуговицы выпали в форме другой фигуры — жизнь начала меняться к лучшему. Вам остается лишь придерживаться заданного направления.
Пуговицы легли в ровную линию или упали хаотично — судьба в ваших руках. Высшие силы позволяют исправить свои ошибки, взять себя в руки и изменить то, что вас не устраивает.
Простое гадание на деньги
Возьмите купюры номиналом 50, 100, 1000, 2000 и 5000 рублей (за неимением настоящих подойдут распечатанные на принтере), а также 1 тонкая церковная свеча. Дождитесь вечера, зажгите свечу, разложите перед собой деньги и произнесите: «Духи богатства и процветания, вас зову, вас прошу. Пошлите мне подсказку». Затем перетасуйте купюры и, не смотря на них, уберите их под подушку. Как только свеча прогорит, отправляйтесь спать. Утром первым делом вытяните одну купюру, полагаясь на интуицию, и узнайте ее значение:
50 или 100 рублей — никаких весомых перемен в денежной сфере в ближайшем будущем не ожидается. Напротив, возможны крупные расходы или потеря прибыли.
1000 или 2000 рублей — в будущем не будет ощутимых проблем с деньгами. Купюра указывает на прирост средств, но вот исполнить свои материальные мечты вряд ли получится.
5000 рублей — знак богатства, процветания и достатка. Удача в деньгах и успех в делах будут сопутствовать во всех начинаниях.
Как быстро погадать на любовь
Погадать на любовь можно не отходя от телевизора. Произнесите вслух волнующий вас вопрос о своей личной жизни, а затем не глядя нажмите на любые попавшиеся кнопки на пульте. Ответом станет то, что будет идти на канале, на который вы случайно попадете:
Развлекательное шоу — сферу любви ждут глобальные перемены, которые, скорее всего, приведут к лучшему.
Познавательная передача — любимый человек в скором времени обрадует вас.
Музыкальный канал — из личной жизни исчезнет стабильность. Возможен новый роман.
Спортивный канал — грядут кардинальные перемены и неожиданные события.
Фильм или сериал — ответом на вопрос станут реплики и диалоги партнеров. Прислушайтесь к ним, чтобы узнать предсказанную судьбу.
Новости — отношения стали однообразными, они больше не доставляют радости. Важно вдохнуть в них новые чувства, разжечь костер любви.
Реклама — дурной знак, сигнализирующий об измене.
Получить развернутое предсказание можно, если попробовать интерпретировать слова персонажей или саму картинку на экране.