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Генсек НАТО рассказал о борьбе с коронавирусом

Генсек НАТО рассказал о борьбе с коронавирусомЙенс Столтенберг Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о борьбе с коронавирусной инфекции. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Столтенберга, в число важных задач альянса входят перераспределение зараженных между медицинскими учреждениями стран НАТО и координация таких усилий, а также анализ имеющихся возможностей. По словам генсека, военным персоналом уже оказывается помощь по перевозке пациентов и медицинских средств.

«Мы поручили верховному главнокомандующему наших сил в Европе выявить резервный потенциал, где есть оборудование и средства, которые могут использоваться для оказания поддержки всех стран НАТО тем странам, которым нужно больше средств на реагирование на кризис», — сообщил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что распространение инфекции происходит не во всех странах, входящих в альянс, одновременно, поэтому загруженность медучреждений будет меняться.

Ранее Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса. «Это международный кризис, и нам нужно помогать друг другу», — сказал глава НАТО. Он подчеркнул, что помогают друг другу как члены НАТО, так и остальные страны. По мнению Столтенберга, помощь должна основываться на национальных запросах и нуждах.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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