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Гимнастка Яна Кудрявцева и хоккеист Дмитрий Кугрышев ждут второго ребенка

Гимнастка Яна Кудрявцева и хоккеист Дмитрий Кугрышев ждут второго ребенка

22-летняя российская гимнастка Яна Кудрявцева и ее 30-летний супруг хоккеист Дмитрий Кугрышев станут родителями во второй раз. Об этом спортсменка сообщила вчера в инстаграме, опубликовав снимок, на котором продемонстрировала округлившийся живот.

Правда, в новость о скором прибавлении в семье спортсменов поверили не все — дата публикации 1 апреля сделала свое дело. Однако Кудрявцева поспешила развеять сомнения подписчиков и поделилась еще двумя снимками, на которых хорошо виден ее округлившийся живот.


Многие подумали, что предыдущее фото — это первоапрельская шутка. Но нет, друзья, это не шутка. Мы ждем второго пупсика! Срок еще небольшой, но я не могла не поделиться с вами этой радостной новостью,

— объяснила гимнастка.

Впервые родителями 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике и хоккеист клуба "Салават Юлаев" стали в конце 2018 года, всего спустя шесть месяцев после помолвки и последовавшей затем свадьбы, которую они предпочли не афишировать. У супругов родилась дочь, которую они назвали Евой.


Дмитрий Кугрышев и Яна Кудрявцева с дочерью Евой

Сейчас Яна, которая завершила спортивную карьеру в 2017 году из-за травмы, наслаждается материнством и называет мужа и дочь "своей жизнью".


Яна Кудрявцева с дочерью Евой
Дмитрий Кугрышев с дочерью Евой
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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