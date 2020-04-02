Гимнастка Яна Кудрявцева станет мамой во второй раз

Влада Некрасова

Яна Кудрявцева еще вчера с утра сообщила о второй беременности, но поклонники, что вполне ожидаемо, посчитали новость первоапрельской шуткой. Именно поэтому гимнастке пришлось внести ясность и еще раз написать: в их семье точно случится пополнение.

22-летняя Яна Кудрявцева и ее муж Дмитрий Кугрышев уже воспитывают маленькую дочь Еву, которой в декабре будет два года. Однако влюбленные неоднократно заявляли, что мечтают снова стать родителями. И вот наконец гимнастка сообщила о беременности.

«Многие подумали,что предыдущее фото — первоапрельская шутка. Но нет, друзья, это не шутка. Мы ждем второго пупсика! Срок еще небольшой, но я не могла не поделиться с вами этой радостной новостью», — призналась Кудрявцева.





Поклонники поспешили поздравить звезду и пожелать ей здоровья. «Это волшебная новость, Яночка. Надеюсь, родится мальчик»; «Так рада за вашу семью. Вы прекрасная пара, будьте счастливы»; «Ура! Я надеялась, что это не шутка. Теперь могу за вас порадоваться в полную силу», — делились эмоциями подписчики гимнастки.

Напомним, что Яна и Дмитрий поженились летом 2018 года. На тот момент спортсменка уже находилась в интересном положении, но не афишировала это. После родов Кудрявцева быстро вернулась в идеальную форму благодаря постоянным физическим нагрузкам. Поклонники не сомневаются, что и в этот раз звезда сможет без проблем избавиться от лишних килограммов.

Профессиональную карьеру в художественной гимнастике Яна закончила еще в 2017 году. Это решение было непростым для звезды, но продолжать выступления она не могла из-за тяжелой травмы ноги. Уйдя из большого спорта, Кудрявцева начала давать мастер-классы.

Спортсменка не отрицает, что муж и маленькая дочь являются для нее смыслом жизни. Яна проводит очень много свободного времени с Евой. И фанаты уверены, что у девочки есть все шансы на успешную спортивную карьеру. По крайней мере, когда твоя мама чемпионка по художественной гимнастике, а папа — хоккеист, остаться равнодушной к спорту почти невозможно.

Фото: Instagram