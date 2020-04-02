Горбачев призвал пересмотреть основы мировой политики из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В связи с распространением коронавируса государствам необходимо пересмотреть основы мировой политики и отказаться от милитаризма в пользу гуманизма. Об этом первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью «Интерфаксу».

Он призвал политиков сократить непомерные расходы на армию и направить эти средства на решение проблем образования и здравоохранения, упомянув среди них СПИД, туберкулез и новый вирус. По словам Горбачева, современному миру нужны новые формы безопасности: продовольственная, водная, экологическая и в области здоровья.

«Считаю, что надо начинать готовить чрезвычайную сессию генассамблеи ООН и провести ее, как только ситуация стабилизируется. Речь должна идти о полном пересмотре мировой повестки дня», — добавил политик.

В середине марта Горбачев обратился к мировым лидерам и потребовал не допустить развязывания войны, а сплотиться и вместе противостоять коронавирусной инфекции.