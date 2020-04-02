Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Христиан-евангелистов обвинили в распространении коронавируса

Христиан-евангелистов обвинили в распространении коронавируса

Христиан-евангелистов обвинили в распространении коронавирусаФото: Jean-Francois Badias / AP

Христиан-евангелистов обвинили в распространении коронавируса по всей Франции. Об этом рассказала газета The Washington Post.

В статье описана община в городе Мюлуз (северо-восток страны) из 2,5 тысячи верующих, среди которых якобы был инфицированный. Он заразил остальных прихожан, которые разнесли инфекцию по всей Франции. Утверждается, что они не только распространили вирус, но и вообще завезли его на территорию страны.

Газета отмечает: церкви и молитвенные дома были в цепочке распространения коронавируса по всему миру не только во Франции, но и в Южной Корее, США и Индии.

Жители Южной Кореи обвиняли секту под названием «Церковь Иисуса Синчходжи» в том, что ее члены якобы разнесли вирус по стране. Примерно половина из заразившихся посещали собрания секты, преимущественно в провинции Кёнсан-Пукто и городе Тэгу.

Во Франции более 56,9 тысячи зараженных, 4 тысячи человек умерли, а 9,4 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и другие сделали пижамы модными
#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и
Винокур рассказал о самочувствии Лещенко
Винокур рассказал о самочувствии Лещенко
Аквамена задумали заменить геем
Аквамена задумали заменить геем
Названы причины «коронавирусного чуда» Греции
Названы причины «коронавирусного чуда» Греции
Путин принял отставку губернатора Архангельской области
Путин принял отставку губернатора Архангельской области
Путин назначил врио главы Архангельской области Александра Цыбульского
Путин назначил врио главы Архангельской области Александра Цыбульского
В Подмосковье обнаружено гнездовье черного аиста
В Подмосковье обнаружено гнездовье черного аиста
Христиан-евангелистов обвинили в распространении коронавируса
Христиан-евангелистов обвинили в распространении коронавируса
Самые скандальные участники «Давай поженимся!» рассказали о жизни после передачи
Самые скандальные участники «Давай поженимся!» рассказали о жизни
"Извини, в первый раз": подарок от итальянцев тронул российских врачей
"Извини, в первый раз": подарок от итальянцев тронул российских врачей
Звезда K-Pop извинился за неудачную шутку на 1 апреля
Звезда K-Pop извинился за неудачную шутку на 1 апреля
Лунный день сегодня 2 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 2 апреля 2020 года

Топ на сегодня

В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Еще по теме

Из-за коронавируса в Корее захотели закрыть секту
Число заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 700 человек
Количество протестующих во Франции возросло до 81 тысячи человек
В Южной Корее ввели карантин из-за птичьего гриппа