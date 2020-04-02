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Худшее позади? Распространение коронавируса в Испании начало снижаться

Худшее позади? Распространение коронавируса в Испании начало снижаться
Распространение коронавирусной инфекции в Испании пошло на спад, заявил министр здравоохранения Сальвадор Илья во время выступления перед членами комиссии по здравоохранению конгресса депутатов парламента.

"Данные показывают, что кривая стабилизируется. Я подтверждаю, что мы начинаем фазу снижения темпов", – приводит его слова РИА Новости.

Министр отметил, что за последние сутки рост числа зараженных в стране составил 8%, на прошлой неделе этот показатель в среднем был около 18%.


Испании до 11 апреля включительно.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Испания приблизилась к Италии по количеству зараженных COVID-19.

# В мире
По материалам: ria.ru

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