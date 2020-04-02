Худшее позади? Распространение коронавируса в Испании начало снижаться
Сегодня, 19:35 Влада Некрасова
Распространение коронавирусной инфекции в Испании пошло на спад, заявил министр здравоохранения Сальвадор Илья во время выступления перед членами комиссии по здравоохранению конгресса депутатов парламента.
"Данные показывают, что кривая стабилизируется. Я подтверждаю, что мы начинаем фазу снижения темпов", – приводит его слова РИА Новости.
Министр отметил, что за последние сутки рост числа зараженных в стране составил 8%, на прошлой неделе этот показатель в среднем был около 18%.
Испании до 11 апреля включительно.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Испания приблизилась к Италии по количеству зараженных COVID-19.
По материалам: ria.ru