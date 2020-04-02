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Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США

Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам СШАДжавад ЗарифФото: Adnan Abidi / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отреагировал в Twitter на слова президента США Дональда Трампа о подготовке новых ударов по объектам США.

По словам главы МИД, Иран не начинает войн, но преподает уроки тем, кто это делает. При этом Тегеран заверил, что всегда действует из соображений самообороны.

Перед этим президент Трамп заявил в Twitter, что Вашингтон готов ответить на возможную атаку в Ираке проиранских группировок. Он отметил, что «у нас есть информация, что они планируют что-то».

14 марта неизвестные нанесли удар по территории базы с американскими войсками в Ираке. Базу, на которой располагаются в том числе войска международной коалиции, возглавляемой США, обстреляли второй раз за четыре дня. Один из иракских военных сообщил, что на ее территорию упало не менее 10 ракет.

С начала года американское посольство несколько раз подвергалось ракетным ударам. Серия атак началась после того, как в ночь на 3 января войска США убили генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

# В мире
По материалам: lenta.ru

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