Исследование: бизнес на треть увеличил закупки охранного оборудования

Влада Некрасова

Российские предприниматели в марте почти на треть увеличили закупки охранного оборудования на фоне карантина, связанного с распространением коронавируса COVID-19, говорится в исследовании компании "Delta Системы безопасности", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных активности клиентов компании в марте 2020 года в сравнении с данными за аналогичный период 2019 года. В портфеле компании около 190 тысяч объектов, 74% из них - предприятия малого бизнеса.

"Уже сейчас можно констатировать, что карантинные меры, вызванные пандемией коронавируса, привели к тому, что охранные услуги стали гораздо более востребованными, чем в прошлом году. Многие предприниматели, вынужденные закрыть свои объекты, всерьез опасаются за сохранность имущества и стремятся как можно быстрее и надежнее обезопасить его. Спрос на охранные услуги для бизнес-объектов увеличился в марте на 32% по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в документе.