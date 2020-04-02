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Исторический музей запустил флешмоб в поддержку коллег

Исторический музей запустил флешмоб в поддержку коллег
. Государственный исторический музей, закрытый на карантин, как и остальные учреждения культуры, запустил в инстаграме проект в поддержку коллег-музейщиков.

В видео сотрудники музея обратились к подписчикам и всем неравнодушным на русском, английском, немецком, итальянском, испанском и французском языках.

"Дорогие друзья! На улицах наших городов — весна, но в наших сердцах нет привычной радости. Сегодня в них живет страх и тревога за будущее, — говорится в ролике. — В дни тяжелых испытаний для всего мира мы становимся ближе друг другу. Как это уже не раз бывало, великая мировая культура, не знающая ни времен, ни границ, вновь приходит на помощь, объединяя сердца, даря силы и надежду. Мы — работники культуры — говорим сегодня: "Мы верим, что вместе одолеем все испытания и станем ближе друг другу. Мы вместе! Мы победим!"


В съемках участвовали сотрудники музея (иногда с детьми и собаками). Они, находясь в изоляции дома, "как будто" передают друг другу картонные таблички с написанном на разных языках текстом под "Весенний вальс" Шопена.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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