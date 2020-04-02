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"Извини, в первый раз": подарок от итальянцев тронул российских врачей

"Извини, в первый раз": подарок от итальянцев тронул российских врачей
РИА Новости. Итальянские повара попытались приготовить борщ для россиян, прилетевших помогать в борьбе с коронавирусом. О необычном сюрпризе рассказал в фейсбуке Александр Семенов, которого телеканал "360" называет вирусологом.

"Борщ. Извини, это в первый раз", — обратились итальянцы к российским медикам.

По словам Семенова, подарок оказался "банальным свекольником".


"Не всякий Джованни доготовит до середины борща! Свекольно-капустно-картофельный суп на мясном бульоне был очень вкусным. Мы все соскучились по домашней еде, супа хотелось всем", - написал он.

# В мире
По материалам: ria.ru

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