"Извини, в первый раз": подарок от итальянцев тронул российских врачей
Сегодня, 17:07 Анастасия Иванова
РИА Новости. Итальянские повара попытались приготовить борщ для россиян, прилетевших помогать в борьбе с коронавирусом. О необычном сюрпризе рассказал в фейсбуке Александр Семенов, которого телеканал "360" называет вирусологом.
"Борщ. Извини, это в первый раз", — обратились итальянцы к российским медикам.
По словам Семенова, подарок оказался "банальным свекольником".
"Не всякий Джованни доготовит до середины борща! Свекольно-капустно-картофельный суп на мясном бульоне был очень вкусным. Мы все соскучились по домашней еде, супа хотелось всем", - написал он.
По материалам: ria.ru