"Извини, в первый раз": подарок от итальянцев тронул российских врачей

Анастасия Иванова

Итальянские повара попытались приготовить борщ для россиян, прилетевших помогать в борьбе с коронавирусом. О необычном сюрпризе рассказал в фейсбуке Александр Семенов, которого телеканал "360" называет вирусологом.

"Борщ. Извини, это в первый раз", — обратились итальянцы к российским медикам.

По словам Семенова, подарок оказался "банальным свекольником".

"Не всякий Джованни доготовит до середины борща! Свекольно-капустно-картофельный суп на мясном бульоне был очень вкусным. Мы все соскучились по домашней еде, супа хотелось всем", - написал он.