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Якубович рассказал о переборотом желании уйти из «Поля чудес»

Якубович рассказал о переборотом желании уйти из «Поля чудес»Леонид ЯкубовичАлексей Филиппов / РИА Новости

Ведущий «Поля чудес» на Первом канале Леонид Якубович планировал уйти из капитал-шоу после первых выпусков. В этом он признался в интервью «Собеседнику».

«Первые две съемки я от зажима кричал в микрофон так, что звукооператор чуть не оглох. Я понял, что все, труба, и сказал, что ухожу», — рассказал он.

Якубович изменил свое решение после того, как перед съемками последнего, по его мнению, эфира, его представили как «новую звезду». «У меня, что называется, ноги отнялись. Но после всех этих слов, которые про меня сказали, зал встал, меня встретили аплодисментами, и я уже не мог подвести. Я провел ту съемку и остался», — вспомнил ведущий.

Капитал-шоу «Поле чудес» — российский аналог американской телепрограммы Wheel of Fortune («Колесо Фортуны»). Выходящая в России версия — одна из первых развлекательных программ телекомпании «ВИD». Передача начала выходить в октябре 1990 года, ее первым ведущим был Владислав Листьев. С 1 ноября 1991 года и до настоящего времени основной ведущий телешоу — актер Леонид Якубович.

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По материалам: lenta.ru

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