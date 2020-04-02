Экипаж авианосца „USS Теодор Рузвельт“ отправили на карантин из-за коронавируса

Вадим Карасев

Американские чиновники организовали карантин для моряков с зараженного вирусом авианосца, пришвартованного с 27 марта на Гуаме.

Губернатор острова Лу Леон Герреро заявила, что те моряки, кто не заражен вирусом, будут переведены в гостиницы или помещены на карантин на военно-морской базе.

Известно, что 100 человек на борту американского авианосца получили положительный результат теста на коронавирус.

Ранее капитан корабля Бретт Крозье обратился с просьбой в Минобороны США, чтобы большая часть его экипажа была помещена в карантин. Он предупредил Пентагон о том, что вспышка коронавируса на борту из-за ограниченного пространства, в котором находится экипаж корабля, убыстряется. До сих пор моряки с авианосца были ограничены пределами причала военно-морской базы на Гуаме.

Томас Модли, исполняющий обязанности министра ВМС США заявил, что 1000 моряков были сняты с корабля и были доставлены на берег для лечения. Остальные останутся на борту, чтобы поддерживать судно в рабочем состоянии.

Он отметил, что каждый член экипажа будет проверен на COVID-2019 и количество тестов на коронавирус будет увеличено.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания, все моряки, помещенные в карантин, должны оставаться изолированными в течение 14 дней и проходить ежедневные медицинские осмотры, пишет BBC.