Эксперт объяснил необходимость введения жестких мер из-за COVID-19

Алексей Вольцев

Борьба с коронавирусом может продолжаться еще длительное время, если не ввести более жесткие меры по контролю за передвижением людей во время нерабочих дней, заявил "Парламентской газете" омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора Дмитрий Порочкин.

Положение в первый день после введения ограничительных мер в Москве, когда люди предпочли использовать карантин как дополнительный выходной, а некоторые предприятия продолжили работу, мало способствовало улучшению эпидемиологической ситуации, считает омбудсмен.

"Сегодняшнее обращение президента очень точно расставило акценты: действовать надо исходя из конкретной эпидемиологической ситуации в каждом регионе. Где-то ужесточить режим передвижения граждан, а где-то дать послабления", – полагает Дмитрий Порочкин.

По мнению эксперта, необходимо также создать специальный фонд для получения целевых субсидий малому и микробизнесу, например, на выплату зарплат или аренды.

сообщило, что власти Москвы законодательно одобрили введение штрафов в столице за нарушение режима самоизоляции.