Эксперт объяснил необходимость введения жестких мер из-за COVID-19
Положение в первый день после введения ограничительных мер в Москве, когда люди предпочли использовать карантин как дополнительный выходной, а некоторые предприятия продолжили работу, мало способствовало улучшению эпидемиологической ситуации, считает омбудсмен.
"Сегодняшнее обращение президента очень точно расставило акценты: действовать надо исходя из конкретной эпидемиологической ситуации в каждом регионе. Где-то ужесточить режим передвижения граждан, а где-то дать послабления", – полагает Дмитрий Порочкин.
По мнению эксперта, необходимо также создать специальный фонд для получения целевых субсидий малому и микробизнесу, например, на выплату зарплат или аренды.
сообщило, что власти Москвы законодательно одобрили введение штрафов в столице за нарушение режима самоизоляции.