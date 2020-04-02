Эксперт предрек массовую гибель птиц-падальщиков в турзонах в Индии

Влада Некрасова

Около 90% птенцов хищных птиц-падальщиков могут погибнуть в туристических районах Индии из-за отсутствия традиционных источников питания - пищевых отходов от работы кафе и ресторанов, так как они сейчас не работает из-за общенациональной изоляции по коронавирусу, сообщил РИА Новости эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, орнитолог Игорь Карякин.

"Я думаю, что гибель выводков в турзонах будет до 90%, а как скажется в дальнейшем, никто не знает. Туристический сезон закончился, начинается сезон дождей. Его надо птицам пережить, потом пары восстановятся. Но я думаю, что через год-два-три стоит ожидать демографического провала", - сказал Карякин.

Он уточнил, что в результате карантина наблюдается массовая гибель птенцов у браминских коршунов и у индийских черных коршунов.

"Все туристические зоны без туристов, еды нет, а птицы уже десятилетиями соседствуют с человеком. Они привыкли кормиться на свалках и локальными пищевыми отходами. Они потеряли кормовой ресурс. Семь дней голодания - птенцы умирают. Я сегодня прошелся, проверил семь гнезд, птенцы дохлы", - отметил Карякин.