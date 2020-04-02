Эксперт рассказал, когда может восстановиться мировая экономика

Лидия Мартынова

Мировая экономика еще может восстановиться в 2021 году от последствий коронавируса, однако прогнозы могут значительно ухудшиться, если пандемия продлится дольше, чем ожидалось, заявил РИА Новости ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти.

"В настоящий момент есть ожидания, что глобальная экономика может восстановиться в 2021 году, однако неопределенности высоки, и прогноз может ухудшиться, если вспышка продлится дольше, чем ожидалось, или если фискальные меры реагирования окажутся не такими эффективными, как предполагалось (страны планируют потратить до 10% ВВП)", - сказал он.

Кротти напомнил, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уже два раза понижала свой прогноз на глобальный рост в 2020 году. Так, в ноябре прошлого года прогноз составлял 2,9%, в феврале 2020 года его сократили до 2,4%, а в марте до 1,5%.

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