Эксперты назвали основные варианты цифрового развития человечества на фоне COVID-19
Специалисты Экспертного института социальных исследований в среду организовали онлайн-конференцию, на которой поделились своими прогнозами о том, как будет развиваться цифровой мир в условиях распространения COVID-19.
Как сообщает РИА Новости, круглый стол был посвящён вопросу: "Время готовиться к будущему: есть ли цифровое будущее у человечества?"
"В связи с историей коронавируса у людей случится культурный шок, они задумаются, настолько ли им нужны онлайн-платформы и работают ли они в действительности", – считает глава аналитического центра Лиги независимых экспертов в области ИТ Василий Буров.
Он добавил, что цифровая сфера с трудом переносит возросшую нагрузку.
В свою очередь член экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи России Илья Массух назвал сложившуюся ситуацию "краш-тестом" для российских IT-технологий.
"Как показала практика последних дней, IT-технологии – это не так все просто. До этого всего было создано множество платформ по разным отраслям, об их создании докладывалось руководству, но никто не проверял их в бою. А сейчас они просто не справляются с наплывом посетителей", – уверен он.
Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф