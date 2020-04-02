Эксперты назвали основные варианты цифрового развития человечества на фоне COVID-19

Вадим Карасев

Специалисты Экспертного института социальных исследований в среду организовали онлайн-конференцию, на которой поделились своими прогнозами о том, как будет развиваться цифровой мир в условиях распространения COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, круглый стол был посвящён вопросу: "Время готовиться к будущему: есть ли цифровое будущее у человечества?"

"В связи с историей коронавируса у людей случится культурный шок, они задумаются, настолько ли им нужны онлайн-платформы и работают ли они в действительности", – считает глава аналитического центра Лиги независимых экспертов в области ИТ Василий Буров.

Он добавил, что цифровая сфера с трудом переносит возросшую нагрузку.

"Во многих странах государство сейчас тестирует наступление на приватность людей. Мы можем это наблюдать уже сейчас в Москве. Вопрос остается в том, закрепится ли эта политика после ситуации с вирусом или нет. Скорее всего, это останется, но вопрос в объеме".

В свою очередь член экспертного совета по программному обеспечению при Минкомсвязи России Илья Массух назвал сложившуюся ситуацию "краш-тестом" для российских IT-технологий.

"Как показала практика последних дней, IT-технологии – это не так все просто. До этого всего было создано множество платформ по разным отраслям, об их создании докладывалось руководству, но никто не проверял их в бою. А сейчас они просто не справляются с наплывом посетителей", – уверен он.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф