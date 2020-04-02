Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экспорт нефти из России в Белоруссию в I квартале упал на 77%

Экспорт нефти из России в Белоруссию в I квартале упал на 77%
Экспорт нефти из России в Белоруссию в январе-марте текущего года сократился на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,037 миллиона тонн, при этом плановый объем поставок за первый квартал предполагал экспорт в размере 6,794 миллиона тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

В том числе на Мозырский НПЗ в январе-марте было поставлено 252,5 тысяч тонн при задании в 3,355 миллиона, на Новополоцкий НПЗ - 784,4 тысячи тонн при задании в 3,439 миллиона.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Малышева сдала тест на коронавирус после поездки в больницу в Коммунарке
Малышева сдала тест на коронавирус после поездки в больницу в
Дочь Анастасии Заворотнюк: «Хочется защитить сестренку от всего, уберечь»
Дочь Анастасии Заворотнюк: «Хочется защитить сестренку от всего,
В Азербайджане не исключили введения ЧП из-за коронавируса
В Азербайджане не исключили введения ЧП из-за коронавируса
Главы регионов поддержали россиян на фоне коронавируса
Главы регионов поддержали россиян на фоне коронавируса
Большое количество серебряных римских монет найдено в Польше
Большое количество серебряных римских монет найдено в Польше
Власти США запросили у военных 100 тысяч мешков для трупов
Власти США запросили у военных 100 тысяч мешков для трупов
Минкультуры готово перенести сроки производства российских фильмов
Минкультуры готово перенести сроки производства российских фильмов
Экспорт нефти из России в Белоруссию в I квартале упал на 77%
Экспорт нефти из России в Белоруссию в I квартале упал на 77%
#гадаемдома: три простых гадания на будущее, на деньги и на любовь
#гадаемдома: три простых гадания на будущее, на деньги и на любовь
Курс доллара и евро начал снижаться на фоне повышения цен на нефть
Курс доллара и евро начал снижаться на фоне повышения цен на нефть
США оказалось невыгодно продавать газ в Европу
США оказалось невыгодно продавать газ в Европу
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Топ на сегодня

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд в ЛНР
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по

Еще по теме

Доходы бюджета от экспорта нефти с начала года снизились на 27%
Доходы России от экспорта нефти в январе-октябре снизились на 22,3%
Россия за январь-август увеличила экспорт водки
Грузооборот российских морских портов в январе-августе вырос на 5,7%