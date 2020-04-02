Экспорт нефти из России в Белоруссию в I квартале упал на 77%

Влада Некрасова

Экспорт нефти из России в Белоруссию в январе-марте текущего года сократился на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,037 миллиона тонн, при этом плановый объем поставок за первый квартал предполагал экспорт в размере 6,794 миллиона тонн, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

В том числе на Мозырский НПЗ в январе-марте было поставлено 252,5 тысяч тонн при задании в 3,355 миллиона, на Новополоцкий НПЗ - 784,4 тысячи тонн при задании в 3,439 миллиона.