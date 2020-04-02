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Экспортная цена на нефть Urals стала отрицательной

Экспортная цена на нефть Urals стала отрицательной

Ценовые формулы на российскую нефть, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, начали соответствовать отрицательным значениям. Об этом сообщило агентство Argus.

Котировка Argus fip Западная Сибирь в понедельник была равна минус 1 007 руб./т (fip Нижневартовск), а во вторник — минус 1 200 руб./т (fip Нижневартовск). Это означает, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторых других расходов на эти суммы превышали среднюю стоимость Urals в эти два дня.

«Такая ситуация застала врасплох многих участников рынка, так как их цены на поставки нефти по контрактам как годовым, так и краткосрочным базируются на значении формулы в течение месяца поставки», — отмечает агентство.

По итогам марта среднее значение котировки Argus fip Западная Сибирь еще осталось в положительной зоне, хотя и упало примерно на 12 500 руб./т относительно февральского уровня.

Отмечается беспокойство поставщиков о том, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.

Ранее ИА Newstes сообщало, что с 1 апреля, когда закончилась сделка ОПЕК+, российские нефтяные компании не будут увеличивать добычу нефти. Ранее из-за переизбытка ее предложения нефть марки Urals подешевела до $ 13. А в Goldman Sachs заявили, что спрос на нефть, в том числе российскую, падает и, возможно, России придется даже останавливать добычу на отдельных месторождениях.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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