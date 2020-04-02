Эрдоган пообещал Зеленскому поставить респираторы и защитные костюмы
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию с коронавирусом в мире и меры, которые принимают обе страны в рамках борьбы с этой смертельной инфекцией.
Как сообщает пресс-служба украинского президента, Зеленский с Эрдоганом достигли ряда практических договоренностей по борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии. Касаются они координации усилий и сотрудничества между Украиной и Турцией.
Во время разговора лидеры стран также поговорили о ситуации с украинскими автоперевозчиками на турецко-болгарской границе в связи с запретом въезда в Турцию. Эрдоган заверил, что ответственные турецкие министерства получат поручение и ситуация в ближайшее время будет решена.
Президенты также обсудили договоренности по строительству жилья в Херсоне и Геническе для вынужденных переселенцев из Крыма. Правда это строительство может быть заморожено в связи с ситуацией в Херсонской области.
Ранее ИА Newstes сообщало, что в связи с угрозой распространений коронавируса в Херсоне объявлен карантин, а все выезды из города перекрыты блокпостами.