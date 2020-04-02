Эрдоган пообещал Зеленскому поставить респираторы и защитные костюмы

Анастасия Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию с коронавирусом в мире и меры, которые принимают обе страны в рамках борьбы с этой смертельной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, Зеленский с Эрдоганом достигли ряда практических договоренностей по борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии. Касаются они координации усилий и сотрудничества между Украиной и Турцией.

«Был достигнут ряд практических договоренностей по координации усилий и сотрудничества между Украиной и Турцией по борьбе с пандемией и ее последствиями. Президент Турецкой Республики пообещал безотлагательно рассмотреть запросы украинской стороны по поставкам респираторов и защитных костюмов», — говорится в сообщении.

Во время разговора лидеры стран также поговорили о ситуации с украинскими автоперевозчиками на турецко-болгарской границе в связи с запретом въезда в Турцию. Эрдоган заверил, что ответственные турецкие министерства получат поручение и ситуация в ближайшее время будет решена.

Президенты также обсудили договоренности по строительству жилья в Херсоне и Геническе для вынужденных переселенцев из Крыма. Правда это строительство может быть заморожено в связи с ситуацией в Херсонской области.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в связи с угрозой распространений коронавируса в Херсоне объявлен карантин, а все выезды из города перекрыты блокпостами.