Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » «К реальной жизни не относятся»: у Зеленского официально прокомментировали скандал с «пленками Ермака»

«К реальной жизни не относятся»: у Зеленского официально прокомментировали скандал с «пленками Ермака»

«К реальной жизни не относятся»: у Зеленского официально прокомментировали скандал с «пленками Ермака»

Факты, изложенные на скандальных «пленках Ермака», которые предоставил нардеп Гео Лерос, должны быть тщательно проверены, хотя никого из упомянутых на записях людей не назначили на должности. Об этом Офис президента заявил в своем Telegram-канале.

«Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены — так же, как и источники появления пленок, и то, кто и с какой целью заказывал слежение», — говорится в заявлении Офиса президента.

Сообщается, что СБУ допрашивает обе стороны: брата главы Офиса президента и народного депутата из фракции «Слуга народа». НАБУ открыло дело по заявлению Гео Лероса, а ГБР — по заявлению Андрея Ермака.

Ранее сообщалось, что СБУ не застала Лероса дома — он поехал за молоком.

Фото: Офис президента

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Новак: В ближайшие недели ситуация на рынке нефти только ухудшится
Новак: В ближайшие недели ситуация на рынке нефти только ухудшится
Никуда не улетят! Титов призвал выпустить всех бизнесменов из СИЗО
Никуда не улетят! Титов призвал выпустить всех бизнесменов из СИЗО
Старт речных круизов в России переносят на лето
Старт речных круизов в России переносят на лето
Худшее позади? Распространение коронавируса в Испании начало снижаться
Худшее позади? Распространение коронавируса в Испании начало снижаться
Мясников написал главврачу больницы в Коммунарке «Будет смешно, если ты помрешь»
Мясников написал главврачу больницы в Коммунарке «Будет смешно, если
Горбачев призвал пересмотреть основы мировой политики из-за коронавируса
Горбачев призвал пересмотреть основы мировой политики из-за
Кремль оспорил слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии по нефти
Кремль оспорил слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии
Альбина Джанабаева о воспитании сыновей: «Говорю «Валера, помогай»
Альбина Джанабаева о воспитании сыновей: «Говорю «Валера, помогай»
Владимир Уйба стал врио главы Коми
Владимир Уйба стал врио главы Коми
Что пишут в Телеграме: 2 апреля
Что пишут в Телеграме: 2 апреля
#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и другие сделали пижамы модными
#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и
Винокур рассказал о самочувствии Лещенко
Винокур рассказал о самочувствии Лещенко

Топ на сегодня

В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ

Еще по теме

Зеленский уволил своего советника, "восставшего" против Сивохо и Ермака
САП открыла дело по "пленкам Ермака"
СМИ узнали, кто мог записать скандальные пленки с якобы братом Ермака
Видео с "братом Ермака" снимала СБУ, скоро будет новая порция, — Бутусов