Кабмин одобрил проект энергетической стратегии до 2035 года

Лидия Мартынова

Правительство одобрило проект энергетической стратегии до 2035 года, сообщает в четверг пресс-служба Министерства энергетики РФ.

«По итогам заседания правительства Российской Федерации проект энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года был одобрен», — говорится в сообщении.

Энергетическую стратегию России до 2035 года планировалось принять еще в 2014 году, но ее рассмотрение отложили из-за падения цен на нефть. На основе этого документа должны быть подготовлены генеральные схемы развития газовой, нефтяной, угольной и электроэнергетической отраслей.

Сейчас в стране действует энергетическая стратегия на период до 2030 года, которая была утверждена кабинетом министров в 2009 году.