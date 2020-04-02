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Казахстан ждет снижения ВВП на 0,9% в 2020 году

Казахстан ждет снижения ВВП на 0,9% в 2020 году
В Казахстане ожидается снижение ВВП в 2020 году на 0,9% в сравнении с предыдущим годом, сообщил министр национальной экономики страны Руслан Даленов.

В начале марте Даленов сообщал, что прогноз роста ВВП на текущий год в то время составлял 4,1%, однако правительство готовилось пересмотреть этот показатель на фоне обвала на мировых сырьевых и финансовых рынках.

На заседании правительства в четверг министр проинформировал, что снижение прогноза добычи нефти на 4 миллиона тонн - до 86 миллионов тонн - обуславливает снижение производства горнодобывающей промышленности.


"В то же время ожидается снижение по сравнению с ранее одобренными темпами роста в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и секторе услуг, в том числе торговле", - добавил он.


По словам министра, экспорт снизится на 16,3 миллиарда долларов до 35,1 миллиарда долларов, а импорт сократится на 7,5 миллиарда долларов до 26,6 миллиарда долларов.

"С учетом вышеотмеченных факторов ожидается снижение ВВП на 0,9%", - заключил министр.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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