Кличко: те, кто плюет на карантин, будут платить

Лидия Мартынова

Мэр Киева Виталий Кличко пригрозил нарушителям карантина крупными штрафами."Несмотря на постоянные призывы к жителям города и предпринимателям соблюдать ограничительные меры, многие пренебрегают правилами. Буквально вчера полиция составила протокол на предпринимателя, который не прекратил работу кафе", - рассказал он во время ежедневного видеообращения в четверг.По его словам, за подобные нарушения полиция уже составила 466 административных протоколов, в том числе за нарушение обсервации - больше 60. Пять человек уже оштрафовали на 17 тысяч гривен, остальные протоколы находятся в судах."Хочу напомнить, что ответственность за нарушения режима самоизоляции и обсервации следующая: первое нарушение - 17 тысяч гривен, второе нарушение - 34 тысячи гривен, третье нарушение - уголовная ответственность. Я уверен: те, кто плюет на правила, должны платить, и они будут платить", - сказал Кличко.