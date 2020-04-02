Коллекцию картин Евгения Петросяна оценили в миллиард рублей

Анастасия Иванова

Евгений Петросян всегда был ценителем изобразительного искусства. За годы брака с Еленой Степаненко он успел собрать внушительную коллекцию полотен, но теперь экс-супругам придется поделить между собой раритетные экземпляры.

Евгений Петросян и Елена Степаненко продолжают делить совместно нажитое имущество в суде. Помимо недвижимости и автомобилей экс-супругам предстоит разобраться и с коллекцией дорогих вещей, собранных за десятилетия брака. В распоряжении журналистов оказалась опись картин, которыми владеет Петросян. Как оказалось, в списке присутствуют работы многих выдающихся художников.

Пожалуй, самыми ценными экземплярами в коллекции Евгения Вагановича считаются полотна Айвазовского. Картины «Девятый вал», «Чесменский бой» и «Вид Амальфи» оцениваются в 15-17 миллионов каждая. Также Петросян является большим поклонником Шишкина — в его апартаментах представлены сразу несколько работ художника.





Самой же ценной картиной признано произведение Боголюбова «Синопское сражение», которое оценивается в 30 миллионов рублей.

«Он, как и многие коллекционеры, суеверен и отказывался приобретать картины, изображающие, например, кораблекрушения или чрезвычайные происшествия. Старался брать искусство, несущее в себе только положительные эмоции», — рассказал директор компании «Реестр культурных ценностей» Владимир Рощин.

В коллекции Петросяна и Степаненко есть как подлинники, так и копии, созданные самими авторами. Судя по описи, за период совместной жизни артисты потратили около миллиарда на произведения искусства.

Напомним, что в 2019 году из-за полотен разгорелся громкий скандал. Адвокат Сергей Жорин заявил, что из первоначальной описи имущества пропало несколько листов, в которых значилось порядка 60 картин. Впоследствии эти произведения искусства были найдены в кладовке самой большой квартиры Петросяна в Зачатьевском переулке.

Из-за того, что бывшие супруги владеют огромным состоянием и несколькими объектами недвижимости, раздел имущества оказался довольно сложным. Однако адвокаты звезд надеются, что в ближайшие месяцы Петросяну и Степаненко удастся разрешить все финансовые вопросы.

Бывшие супруги после развода почти не общаются: сейчас Евгений Ваганович с головой погружен в новые отношения с помощницей Татьяной Брухуновой.

Фото: Legion-Media