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Красная горка в 2020 году: какого числа справлять и что важно знать

Красная горка в 2020 году: какого числа справлять и что важно знать

Красная горка — один из древнейших праздников славян, который отмечается по сей день. Мы расскажем вам о том, когда он будет в 2020 году и как его справлять, каковы его основные традиции.

Красной горке уделяется большое внимание, так как это радостный день славянского календаря. В этот день необходимо избавляться от негативных мыслей и стараться нести в мир больше добра.


История и смысл праздника

Это был праздник встречи весны. Назвали его Красной горкой, потому что по традиции его отмечали на местах, где уже успел сойти снег. Сходит он всегда в первую очередь на горках и возвышенностях, которые стали называть красными, то есть «красивыми».

Далее, когда на русскую землю пришло христианство, праздник стал называться Антипасхой, приобрел церковный оттенок, но не потерял своего народного шарма. Самое главное, что он не идет вразрез с церковными традициями, потому что Красная горка — это веселый день, а в это время продолжаются празднования великой Пасхи. Отмечается он в первое воскресенье после неё. В этот раз Красная горка выпадает на 26 апреля.

Для людей было важно иметь еще один повод повеселиться перед началом земледельческих работ. На Красную горку принято было дарить друг другу радость. Многие радуются в этот день, встречая расцвет природы.


Традиции и приметы праздника

Самое первое, с чем ассоциировалась Красная горка у простого люда — свадьбы и знакомства. Как известно, во время Великого поста действует много ограничений и запретов, включая запрет на венчание и свадьбы, поэтому Красной горке уделялось особое место в календаре влюбленных. Считалось, что свадьба в этот день способна принести влюбленным много счастья, добра и здоровых удачливых детей. 26 апреля можно венчаться, знакомиться с новыми людьми, устраивать романтические свидания дома и признаваться в любви. Правда, лучше все же делать это в социальных сетях, пока обстановка напряженная.

Есть люди, которые в этот день водят хороводы и следуют древним обычаям, которые гласят, что нельзя грустить 26 апреля. Важно знать, что в этот день также необходимо звонить молодоженам, чтобы пожелать счастливой совместной жизни, подарить подарки.

Также принято на Красную горку навещать родных и близких, устраивать пир, приходить в гости с угощениями и пирогами. Это очень важная традиция, поскольку таким образом вы тоже привлекаете в свою жизнь удачу и добро, делая его для окружающих. Не оставайтесь на Красную горку в одиночестве, ведь это время, когда люди должны стремиться к тому, чтобы быть ближе.

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По материалам: dailyhoro.ru

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