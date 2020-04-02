Ксения Бородина: «Ситуации Собчак с мужьями я никогда не комментировала»

Влада Некрасова

В последнее время Ксения Бородина и Ксения Собчак то и дело конфликтуют в Сети. На этот раз ведущая «ДОМа-2» обиделась на бывшую коллегу за то, что та снова вспомнила ее семейные проблемы.

1 апреля Ксения Собчак представила на своем видеоканале интервью с создателем «ДОМа-2» Валерием Комиссаровым. Легендарный продюсер рассказал, как сделал популярными первых звезд телешоу. Упомянул он и про Ксению Бородину, которой помог выбиться в люди.

Конечно, телеведущая не могла проигнорировать интервью бывшего наставника. Бородиной понравилось то, что сказал Комиссаров, а вот некоторые реплики Собчак ее сильно возмутили. «Думаю, что интервью интересно тем, кто имел или имеет отношение к телепроекту. Мне очень приятно было, что Валерий Яковлевич тепло отзывался обо мне. А Ксюшу, видно, не отпускает. Опять вспомнила про моего мужа... Я вот ее ситуации с мужьями никогда не комментировала», — заявила Бородина.





В интервью с Комиссаровым Собчак действительно вскользь упомянула про проблемы экс-коллеги в личной жизни. Речь шла об изменах Курбана Омарова. Напомним, что в 2016 году Ксения сама рассказала о неверности супруга, заявив, что устала от вранья Курбана. Но в итоге влюбленным удалось помириться.

Сейчас Бородина демонстрирует гармонию в браке с Омаровым. Супруги рассказывают о семейном благополучии и делятся секретами крепких отношений. При этом Ксения болезненно реагирует, если хейтеры критикуют мужа. А они между тем давно пытаются выяснить, чем же Курбан зарабатывает на жизнь, но все их вопросы на данную тему лишь вызывают негатив у Ксюши.

Что касается ранних конфликтов Собчак и Бородиной, то стоит упомянуть их недавнюю стычку из-за разных политических взглядов. Бывший кандидат в президенты высказала уверенность, что ведущей «ДОМа-2» платят за посты, в которых она расхваливает власть. Тогда звезды довольно быстро перешли на обидные оскорбления.

Конфликтовали телеведущие и во время совместной работы на «ДОМе-2». Тогда Бородина жаловалась, что Собчак постоянно пытается задвинуть ее на второй план. И хотя после ухода блондинки из проекта ссоры между звездами сошли на нет, очевидно: претензии друг к другу у знаменитостей все еще имеются.

Фото: Instagram