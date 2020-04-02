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Кудрин предсказал сильное падение экономики России

Кудрин предсказал сильное падение экономики РоссииАлексей КудринФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предсказал сильное падение экономики России в 2020 году из-за коронавируса и низких цен на нефть. По его оценке, ВВП страны может потерять от трех до восьми процентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление на совещании правительства.

По словам Кудрина, в умеренном сценарии российская экономика потеряет три-пять процентов ВВП. В пессимистичном сценарии ситуация может стать похожей на 2009 год, и ВВП страны обвалится на восемь процентов.

Кудрин напомнил, что в 2009-м экономика получила господдержку в размере почти десяти процентов ВВП. В 2020-м ее размер, по его оценке, может составить более пяти процентов. При этом властям придется пойти на нестандартные формы поддержки, в том числе прямые субсидии отраслям.

Глава Счетной палаты напомнил, что ситуация в 2009-м значительно отличалась от ситуации в 2020-м. Во время прошлого мирового финансового кризиса стоимость нефти была на уровне 61 доллар за баррель. Теперь же она колеблется в диапазоне около 25 долларов. Кудрин призвал не откладывать разработку дополнительного комплекса мер по поддержке экономики.

Ранее Кудрин говорил, что экономический рост России по итогам года будет нулевым. Однако тогда он исходил из средней цены на нефть в течение года на уровне 35 долларов за баррель.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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