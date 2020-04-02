Курс доллара и евро начал снижаться на фоне повышения цен на нефть

Алексей Вольцев

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 10,1%, до $ 27,24 за баррель Об этом свидетельствуют данные торгов на 8:59 мск. В то же время стоимость нефти WTI выросла на 10%, до $ 22,32 за баррель.

На этом фоне курс доллара в начале торгов на Мосбирже опустился на 1,8%, до 77,36 рубля Курс евро упал на 2,1%, до 84,5 рубля. При этом индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 2,35%, до 2531,67 пункта. Индекс РТС — на 2,56%, до 1013 пунктов.

Как указывают аналитики банка «Санкт-Петербург», внешние условия остаются определяющими для российской валюты. В пользу рубля продолжает играть поддержка со стороны Центрального банка, который при текущих ценах на нефть увеличил объем продаваемой на рынке валюты.

«Валютный рынок как важный индикатор настроений крупных капиталов уже демонстрирует изменения, что наглядно видно по падению уровню волатильности к отметках на начало марта, — рассуждает ведущий аналитик инвестиционной компании FxPro Александр Купцикевич.

По прогнозам эксперта, валютного рынка, где евро рискует «стать заложником необходимости правительств ЕС печатать много денег для возвращения экономики к росту.

«В этих условиях EURUSD может „проседать“ в ближайшие недели и месяцы, пока не появятся признаки ускорения темпов роста», — предупреждают в FxPro.