Курс евро опустился ниже 84 рублей впервые с 25 марта

Влада Некрасова

Рубль усиливает рост, евро уже тестирует уровень 84 рубля на фоне падения европейской валюты на форексе ниже 1,085 доллара, свидетельствуют данные торговых площадок.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.30 мск падал на 1,33 рубля, до 77,46 рубля, курс евро снижался на 2,27 рубля, до уровня 84,04 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг евро опускался до 83,98 рубля – минимума с 25 марта.