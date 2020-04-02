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Лавров и глава МИД Доминиканы обменялись телеграммами

Лавров и глава МИД Доминиканы обменялись телеграммами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Доминиканской Республики Мигель Варгас обменялись поздравительными телеграммами по случаю 75-летия дипломатических отношений между странами, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Доминиканской Республики Мигель Варгас обменялись поздравительными телеграммами по случаю отмечаемого в марте 75-летия дипломатических отношений между двумя государствами", - сообщили в МИД РФ.

# Политика
По материалам: ria.ru

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