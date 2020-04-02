Лавров и глава МИД Доминиканы обменялись телеграммами

Алексей Вольцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Доминиканской Республики Мигель Варгас обменялись поздравительными телеграммами по случаю 75-летия дипломатических отношений между странами, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Доминиканской Республики Мигель Варгас обменялись поздравительными телеграммами по случаю отмечаемого в марте 75-летия дипломатических отношений между двумя государствами", - сообщили в МИД РФ.