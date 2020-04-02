Лолита: «Цекало говорил мне, что я никому не нужна, и обманывал на деньги»

Алексей Вольцев

Александр Цекало стал третьим супругом певицы. Пара была вместе с середины 80-х, когда создала кабаре-дуэт «Академия», ставший невероятно популярным. Лолита признается, что после развода бывший оставил ее почти ни с чем, тайно положив деньги на другой счет.

Развод Лолиты и Александра громко обсуждали. В 2000-м пара расторгла брак после 12 лет отношений. Как вспоминает звезда в беседе с Дмитрием Гордоном, экс-супруг все это время уверял ее в том, что она ничего не добьется в сольной карьере.

«Не могу скучать ни по кабаре-дуэту «Академия», ни по Цекало. Отношусь ко всему этому как к периоду своей молодости и с данью уважения к партнеру. Но его человеческие качества во многом меня не устраивали. Когда мы разошлись, мне было 37 лет, и я не знала, состоюсь ли как сольная артистка. Мне внушил это Саша. Говорил все время, что я никому не нужна. Это суть моей женской натуры: терпеть и думать, что за этими отношениями ничего нет, загробная жизнь. Он и на деньги меня обманывал. Шабтай Калманович рассказывал, как помогал Саше открывать в Австрии банковский счет втайне от меня. При разводе я узнала, что осталась лишь маленькая часть денег, которую мы заработали. Где остальные — не знаю. Когда мы разводились, он сказал: «Ты смогла пройти славу и деньги, а я не смог». Сейчас мы не общаемся», — говорит Лолита.

Не повезло артистке и с другими мужьями. Буквально в прошлом году завершился ее пятый брак с Дмитрием Ивановым. По словам Лолиты, экс-супруг давай ей таблетки, от которых она набирала вес. Теперь в суде она доказывает, что Дима нанес вред ее здоровью.





«Когда находишься в абьюзивных отношениях с человеком, у которого нарциссическое расстройство, это сказывается не только на психике, но и на весе. Такие люди не всегда отдают себе отчет в манипуляциях. Они их совершенствуют, но у них, нарциссов, другая химия крови. Это невероятно сложно — жить с таким человеком. Два года никто из врачей не мог понять, что со мной. Просто прибавляется вес. Где я только не проходила обследования — везде ставят диагноз психосоматика. Потом выяснилось, что я подвергалась воздействию препаратов, о которых я не знала. Поэтому история, можно сказать, криминальная. Так вот, когда я нашла в себе силы его выгнать и позвонила своему психиатру, то она обратила внимание на один гормон, показания которого зашкаливали. Такое бывает только у людей, которые ходят героином по вене. Это не про меня. Так выяснилось про препараты — я восстановилась и пришла в форму за месяц, что большая редкость. А ведь еще немного — и были бы кранты. Сейчас этой историей занимаются органы», — отмечает Лолита.

Окончательно решить юридические вопросы с Дмитрием певица пока не может. Тем не менее она уже увлечена новыми отношениями.

Фото: Legion-Media