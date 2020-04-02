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Лолита рассказала Гордону, почему Донбасс не хочет вернуться в состав Украины

Лолита рассказала Гордону, почему Донбасс не хочет вернуться в состав Украины

Певица Лолита Милявская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором были подняты темы Крыма и Донбасса. Сама она родилась на Западной Украине, ее дочь и мать живут в Киеве.

По словам артистки, люди на Донбассе не желают возвращаться обратно в состав Украины. Отвечая на вопрос о том, знает ли она о предполагаемом "участии" России в конфликте, Лолита ответила отрицательно.

"Люди, живущие на Донбассе, на вопрос о том, хотят ли они вернуться в состав Украины, отвечают: нет, после тех зверств, которые мы видели, мы хотим только в Россию".

Милявская подчеркнула, что это говорят простые люди, а не политики. Комментируя тему воссоединения Крыма с Россией, она заявила о нежелании вдаваться в политику.

"Когда у меня спрашивают, чей Крым, я говорю: мой!" – сказала она и добавила, что считает произошедшее в 2014 году законным.

Как сообщал Ruposters, ранее певица посетовала, что последствия наркозависимости до сих пор дают о себе знать. Теперь она вынуждена тщательно следить за своим здоровьем.

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По материалам: uposters.ru

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