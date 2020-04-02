Лукашенко: Я бы мог бы ввести чрезвычайное положение из-за Covid-19

Алексей Вольцев

В Белоруссии можно было ввести чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, но власть не будет «играть в эти игры». Об этом сегодня, 2 апреля» заявил Александр Лукашенко.

«Если уж откровенно, я бы сегодня мог ввести чрезвычайное положение — патрули по улицам, все сидят (дома — ИА Newstes). И показать перед президентскими выборами, какой я крутой парень, что я могу все взять под контроль», — сказал он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что не собирается «играть в эти игры».

«Не дай Бог, чтобы нам реально пришлось жить в такой ситуации, когда придется ограничивать человеку возможность ходить по улицам, вывести своего ребенка куда-нибудь. И я в эти игры играть не хочу. Мы будем бороться с любой болезнью. Я не выделяю поэтому коронавирус», — отметил он.

По мнению белорусского лидера, массовая изоляция в квартирах может способствовать ухудшению состояния для уже заразившихся тем или иным вирусом.

«Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город (в случае необходимости — ИА Newstes). Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Мы уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы спасем этих людей? Поэтому не надо дурью заниматься. Нас же всегда учили: надо, чтобы проветренное помещение было, на свежем воздухе и прочее», — добавил Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Витебске за трое суток была взята под контроль. По его словам, ему «уже докладывают: у них (мы же контролируем общую заболеваемость, я говорил, что мы на пике находимся) заболеваемость снизилась».

«Я молю бога, чтобы и мы как сейчас прошли хотя бы до Пасхи этот пик. И дай бог, чтобы удалось снизить», — добавил белорусский руководитель.

В то же время, Лукашенко высказал благодарность в адрес врачей за успешные подходы к лечению вирусных заболеваний. При этом он отметил, что не может сказать, что в Белоруссии «все спокойно».

«Просто мы не паникуем. Занимаемся каждый своим делом. Не решаем через коронавирус никаких политических вопросов, хоть у нас политический год», — подчеркнул он.

По словам президента Белоруссии, на данный момент в стране лишь единичные случаи смертей от пневмонии, где коронавирус дал осложнения на фоне других серьезных проблем со здоровьем. При этом он заявил, что власть не скрывает от белорусов никакой информации.

«Начинают гвалтом кричать, что в Белоруссии что-то скрывают и не работают по вирусу. ВОЗ нам рекомендует — Кочанова (глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Качанова) вчера по моему поручению разговаривала — бороться очагово, точечно. То есть мы, если видим очаг, бросаемся на него и начинаем лечить этого человека и тех, кто был вокруг. Никто так в мире не работает. Они идут фронтом. Окружили город — не въехать, ни выехать, и всех в домах заперли», — сказал Лукашенко, добавив, что в республике нет той ситуации, чтобы принимать подобные меры.

Как сообщало ИА Newstes , несмотря на объявленную 11 марта ВОЗ пандемию коронавируса, в Белоруссии не вводятся чрезвычайные меры. Власти считают, что держат ситуацию под контролем. При этом в конце марта ряд СМИ и телеграмм-каналов сообщили о существенном ухудшении эпидситуации в Витебске. В настоящее время в Белоруссии готовится петиция к ВОЗ с просьбой заставить официальный Минск ввести в стране карантин.