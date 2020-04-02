Лунный день сегодня 2 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Каждый день Луна подбрасывает новые испытания и радости. Встретить второй месяц весны удачно вам поможет прогноз лунного календаря на 2 апреля.

Мы миновали экватор весны. И хотя зима уже позади, в начале апреля нас могут нагнать ее отголоски. Астрологи советуют провести энергетическую чистку и обнулить негатив прошлых месяцев, чтобы привлечь удачу в любых начинаниях, спорах и противостояниях, а также обрести шанс получить массу приятных впечатлений и мощный энергетический заряд на старте нового месяца.

Фаза Луны: 9-10 лунные сутки. Сегодня растущая Луна, расположившаяся в Раке, поможет стабилизировать обстановку, оценить риски и новшества с практической позиции. Утонченное влияние Рака подскажет правильный путь, снизит волнение и вернет уверенность.

Магнитные бури: ученые предостерегают о легком возмущении магнитосферы и советуют быть аккуратнее, по возможности снизить нагрузку на организм.

Благоприятные дела 2 апреля:

завершение дел, особенно вялотекущих;работа над собой, самогипноз;интеллектуальный труд;возвращение долгов;общение с близкими.

Опасности и риски 2 апреля:

Домашние дела при Луне в Раке

опрометчивые выводы;рассеянность состояния, невнимательность к деталям;деструктивные эмоции, особенно ревность;поиск новых знакомств.

Рост Луны способствует накоплению сил, поэтому открываются возможности для того, чтобы свернуть горы. Направить энергию, полученную от Рака, на домашние дела — отличное решение, чтобы не конфликтовать с близкими и не погрязнуть в пучине сомнений, которые мешают трезвой оценке проблем.

Работа и деньги в четверг

Работа сегодня станет источником позитивных возможностей и настоящей отдушиной. Астрологи настоятельно рекомендуют тем, кто пока еще не нашел свое призвание, внимательнее отнестись к этому вопросу — на пороге рабочие перемены. Может представиться счастливый случай, чтобы решить свою профессиональную судьбу. С финансовой точки зрения день будет благоприятный и, возможно, даже выдающийся. Грядущие карьерные успехи потянут за собой успехи финансовые.

Внешний вид по лунному календарю

В четверг астрологи советуют выбрать ту одежду, которая навеивает приятные воспоминания и ассоциации. Небольшой совет: лучше отдать предпочтение классике, нарядным платьям или костюмам. Что касается цвета, то выигрышно будут смотреться все оттенки темно-красного и лилового.

Любовь и отношения сегодня

Все контакты 2 апреля, включая дружеские, семейные и романтические будут строиться на деловой основе. И на данном этапе это самая правильная тактика: сейчас важнее твердая почва под ногами, чем вихрь переживаний и интриг. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не волноваться, если кому-то из окружения не понравится такой порядок вещей: ближе к вечеру ситуация стабилизируется, атмосфера в доме станет уютнее, душевнее и гармоничнее.

Настроение и здоровье 2 апреля

В приоритете сегодня работа: именно от успехов на рабочем поприще будет зависеть настроение. Решение дел, особенно затянувшихся, подарит отличное расположение духа, что поможет почувствовать себя счастливыми. Кроме того, на фоне занятости не останется времени на дурные мысли.

В плане здоровья никаких негативных факторов со стороны светил не наблюдается. Но будьте бдительны, соблюдайте гигиену и меры предосторожности. Помните, что ситуация в мире сейчас крайне опасна: высок риск подхватить вирус.