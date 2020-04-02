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Льва Лещенко необходимо наказать за нарушение карантина, считает Юкша

Льва Лещенко необходимо наказать за нарушение карантина, считает Юкша

Эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам, профессор и адвокат Янис Юкша оценил ситуацию с ужесточением наказания за нарушение карантина. Свое мнение он высказал изданию Nation News.

Напомним, что правительство ранее одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина.

Он добавил, что хорошим сигналом обществу послужило применение наказания к людям, уже нарушившим этот закон.

Напомним, что ранее у Льва Лещенко диагностировали коронавирус.

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По материалам: u-f.ru

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